‘নৌকা-ধান-লাঙল বুকে নিয়ে কেউ ঘুমায় না, কিন্তু হাতপাখা সবাই বুকের উপর রাখে’

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:২১
মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির ও (শায়খে চরমোনাই) মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম বলেছেন, নৌকা-ধান, লাঙল বুকে নিয়ে কেউ ঘুমায় না, কিন্তু হাতপাখা সবাই বুকের উপর রাখে। 

রোববার (৩ নভেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার পাটবাজারে পাঁচ দফা দাবিতে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঈশ্বরগঞ্জ শাখা এ গণসমাবেশের আয়োজন করে।

মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম বলেন, যারা নৌকা নিয়ে ভোটে যায়, তারা নৌকা চালাতে পারে না। যারা ধান নিয়ে ভোটে যায়, তারা ধান কাটতে জানে না। যারা লাঙল নিয়ে ভোটে যায়, তারা লাঙল চালাতে জানে না। কিন্তু এ দেশে এমন একটি প্রতীক আছে, যা ধনী-গরিব, হিন্দু-মুসলমান—সবাই এর ব্যবহার জানে। আর সেটা হলো হাতপাখা। কারণ, কারেন্ট ফেল করলেও হাতপাখা ফেল করে না। 

তিনি দাবি করেন, হাতপাখার বিজয় মানে ইসলামের বিজয়, এদেশের সব শ্রেণির মানুষের বিজয়, এ দেশের মানুষের শান্তির বিজয়। তাই সব মার্কা দেখা শেষ, এখন সময় হাতপাখার বাংলাদেশ গড়ার।

সমাবেশে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি ও ময়মনসিংহ–৮ (ঈশ্বরগঞ্জ) আসনে হাতপাখা প্রতীকের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতি হাবিবুল্লাহ এ গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সাঈদুর রহমান সাঈদ সঞ্চালনা করেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহকারী মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মদ ইমতিয়াজ আলম, বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জি এম রুহুল আমীন প্রমুখ।

 

