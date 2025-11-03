সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সুনামগঞ্জ

ব্যাংক কর্মকর্তাকে পিটিয়ে ভল্টের চাবি ছিনতাই, ৩ ঘণ্টা বন্ধ লেনদেন 

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৩
ঘটনাস্থল নেজা প্লাজা । ছবি: ইত্তেফাক

সুনামগঞ্জ ব্র্যাক ব্যাংকের এক কর্মকর্তার ওপর হামলা চালিয়ে ব্যাংকের ভল্টের চাবি ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। এতে ওই শাখার কার্যক্রম প্রায় তিন ঘণ্টা বন্ধ রাখা হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। 

সোমবার (৩ নভেম্বর) সকালে পৌর শহরের ট্রাফিক পয়েন্টের নেজা প্লাজার নিচে ব্র্যাক ব্যাংক শাখা এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার জেরে সকাল ১১টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত ওই ব্যাংক কার্যক্রম বন্ধ ছিল। হামলায় আহত হন ব্রাক ব্যাংকের ওই শাখার ক্যাশ ইনচার্জ মো. বেলায়েত হোসেন।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও মামলা সূত্রে জানা গেছে, রোববার বিকেলে ৩টার দিকে ওমর গণি নামে এক গ্রাহক তার স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ৮০ হাজার টাকা জমা দিতে আসেন। এসময় অন্যরা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু ওমর গণি লাইনে না দাঁড়িয়ে টাকা জমা দেওয়ার চেষ্টা করলে অন্যদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ক্যাশ ইনচার্জ বেলায়েত হোসেনের সঙ্গে ওমর গণির তর্ক হয়। সর্বশেষ ওই শাখার ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম দুজনকে বিষয়টি ডেকে মীমাংসা করে দেন।

কিন্তু সোমবার সকালে ক্যাশ ইনচার্জ মো. বেলায়েত হোসেন ব্যাংকের নিচে আসলে দলবল নিয়ে তার ওপর হামলা চালায় ওমর গণি। এসময় তাকে ছুরিকাঘাতের পর তার সঙ্গে থাকা মোবাইল-মানিব্যাগ এবং ব্যাংকের ভল্টের চাবি ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা। হৈ-চৈ শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। পরে ওই ব্যাংক কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ব্যাংক ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম বলেন, রোববার বিকেলে বাগ্‌বিতণ্ডার পর বিষয়টি আমি মীমাংসা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সোমবার সকালে তিনি (বেলায়েত) নিচে নামার পর তার ওপর হামলা করা হয়েছে। এসময় তার সঙ্গে থাকা ব্যাংকের ভল্টের চাবি ছিনিয়ে নেয় হামলাকারীরা। এতে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ব্যাংক কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এ ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে।

এ অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চেয়ে ওমর গণির ব্যবহৃত মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া গেছে। এতে তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি মো. আবুল কালাম বলেন, হামলার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ব্যাংকের চাবি উদ্ধারে পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে। ওমর গণিসহ কয়েকজনের নামে মামলা হয়েছে। আসামিদের ধরতে পুলিশ কাজ করছে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

পুলিশ ছিনতাইকারী সুনামগঞ্জ ব্যাংক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সংঘর্ষে পাথরের মতো ককটেল ছুড়লো দু’পক্ষ, আহত ১০

কুড়িয়ে পাওয়া গুলি দিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ, আহত শিশু

মাটি খুঁড়তেই পিতলের হাঁড়িতে মিললো শতবর্ষী পুরোনো রুপার মুদ্রা

প্রেমের টানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চীনা যুবক, মুসলিম রীতিতে বিয়ের আয়োজন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কর্মচারীদের হাত-পা বেঁধে হিমাগারে ডাকাতি, খুলে নিয়ে গেছে সিসি ক্যামেরা

তর্ক করায় ধাক্কা, ট্রলিচাপায় প্রাণ গেল দিনমজুরের

নরসিংদীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

গাইবান্ধায় চোর সন্দেহে বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যা, নারী আটক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng