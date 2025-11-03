আইইবির ৬ষ্ঠ বার্ষিক পেপার মিট ২০২৫-এর লোগো ও ট্রফি উন্মোচন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে আসন্ন ৬ষ্ঠ বার্ষিক পেপার মিট ২০২৫ উপলক্ষে লোগো ও ট্রফি উন্মোচন করা হয়েছে। রোববার (২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আইইবি’র রমনা সদর দপ্তরের পুরাতন ভবনের দ্বিতীয় তলার সেমিনার হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইইবি’র প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার রিয়াজুল ইসলাম রিজু। ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশনের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার উমাশা উমায়ুন মনি চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মোফাজ্জল হোসেন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. এবিএম হারুন উর রশিদ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার রিয়াজুল ইসলাম রিজু বলেন, দেশে প্রকৌশল গবেষণা যত বৃদ্ধি পাবে, ততই জাতীয় উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে। ইঞ্জিনিয়ারদের গবেষণামুখী কার্যক্রমে আরও সক্রিয় হতে হবে এবং আইইবিকে দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের নেতৃত্ব দিতে হবে।
তিনি ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশনের এমন গবেষণাধর্মী আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন, এই পেপার মিট দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
সভাপতির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার মো. মোতাহার হোসেন জানান, ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় পেপার মিটে দেশ-বিদেশের ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা তাদের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন।
তিনি বলেন, আমরা আশা করি, হাজারেরও বেশি পেশাজীবী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করবেন। পুসাব ইঞ্জিনিয়ারস পুরো ইভেন্টের ব্যবস্থাপনা কার্য সম্পাদন করছে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইইবি’র ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফাইন্যান্স) ইঞ্জিনিয়ার এটিএম তানভীরুল হাসান তমাল, ঢাকা সেন্টারের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার হেলাল উদ্দিন তালুকদার, সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার কে. এম. আসাদুজ্জামান, ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা, পেপার সাবমিশন উপকমিটির সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার হযরত আলী, ইনভাইটেশন ও রিসিপশন উপকমিটির সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার ফাহমিদুর রহমান, মিডিয়া উপকমিটির সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার মো. নূর নবীসহ আরও অনেকে।