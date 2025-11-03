সেকশন

বিএনপির তালিকায় খালেদা জিয়াসহ ১০ নারী প্রার্থী

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২১:২৩

আসন্ন নির্বাচনে ২৩৭ জনের যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে, তাদের মধ্যে নয় জন নারী প্রার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে খালেদা জিয়া একা তিনটি আসনে নির্বাচন করবেন। তিনি দিনাজপুর-৩, বগুড়া-৭ ও ফেনী-১ আসন থেকে নির্বাচন করবেন।

অন্য যারা মনোনয়ন পেয়েছেন:

  • নাটোর-১ আসনে ফারজানা শারমিন
  • যশোর-২ আসনে মোছাঃ সাবিরা সুলতানা
  • ঝালকাঠি-২ আসনে ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টু
  • শেরপুর-১ আসনে সানসিলা জেবরিন
  • মানিকগঞ্জ-৩ আসনে আফরোজা খান রিতা
  • ঢাকা-১৪ সানজিদা ইসলাম তুলি
  • ফরিদপুর-২ আসনে শ্যামা ওয়াবেদ ইসলাম
  • ফরিদপুর-৩ নায়াব ইউসুফ আহমেদ
  • সিলেট-২ আসনে মোছাঃ তাহসিনা রুশদীর
