বিএনপির তালিকায় খালেদা জিয়াসহ ১০ নারী প্রার্থী

আসন্ন নির্বাচনে ২৩৭ জনের যে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে, তাদের মধ্যে নয় জন নারী প্রার্থী রয়েছেন। এর মধ্যে খালেদা জিয়া একা তিনটি আসনে নির্বাচন করবেন। তিনি দিনাজপুর-৩, বগুড়া-৭ ও ফেনী-১ আসন থেকে নির্বাচন করবেন।
অন্য যারা মনোনয়ন পেয়েছেন:
- নাটোর-১ আসনে ফারজানা শারমিন
- যশোর-২ আসনে মোছাঃ সাবিরা সুলতানা
- ঝালকাঠি-২ আসনে ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টু
- শেরপুর-১ আসনে সানসিলা জেবরিন
- মানিকগঞ্জ-৩ আসনে আফরোজা খান রিতা
- ঢাকা-১৪ সানজিদা ইসলাম তুলি
- ফরিদপুর-২ আসনে শ্যামা ওয়াবেদ ইসলাম
- ফরিদপুর-৩ নায়াব ইউসুফ আহমেদ
- সিলেট-২ আসনে মোছাঃ তাহসিনা রুশদীর