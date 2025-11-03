অক্টোবরে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৫.৪১ শতাংশ 

চলতি বছরের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৮২৩.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় ৫.৪১ শতাংশ বেশি।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) মোট রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ১৬,১৩৭.০৩ মিলিয়ন ডলার। যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ১৫,৭৮৬.৩২ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ২.২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।
রপ্তানিতে তৈরি পোশাক খাত তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে, যা অক্টোবর ২০২৫-এ ৩,০১৯.৯৪ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এই খাতে নিটওয়্যার এবং ওভেন পোশাক এখনো প্রধান রপ্তানি আয়কারী পণ্য হিসেবে রয়েছে।
এ ছাড়া চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষিপণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, ওষুধ, জাহাজ, চিংড়ি এবং হালকা প্রকৌশল পণ্যসহ অন্যান্য খাতও বাংলাদেশের রপ্তানি সাফল্যকে আরও শক্তিশালী করেছে।
বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য তাদের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এই দুই বাজারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৬.৮৯ শতাংশ এবং ২.৮২ শতাংশ।
একই সময়ে চীন, সৌদি আরব, কানাডা এবং স্পেনে বাংলাদেশের রপ্তানি যথাক্রমে ২৫ শতাংশ, ১৫.৩৭ শতাংশ, ১২.৩৬ শতাংশ এবং ১২.৬৪ শতাংশ বেড়েছে।
বছরওয়ারি রপ্তানি আয় কিছুটা কমলেও মাসওয়ারি ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রধান খাতগুলোর ইতিবাচক পারফরম্যান্স বাংলাদেশের রপ্তানি শিল্পের স্থিতিশীলতা ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা প্রমাণ করে।