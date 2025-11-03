সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজা যুদ্ধবিরতিতে অটল থাকার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হামাস: এরদোয়ান

আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৪২
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী সংগঠন হামাস গাজা উপত্যকার যুদ্ধবিরতিতে অটল থাকার বিষয়ে 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ' বলে জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। তিনি বলেন, মুসলিম দেশগুলোর উচিত ফিলিস্তিন পুনর্গঠনে নেতৃত্ব দেওয়া।

সোমবার (৩ নভেম্বর) ইস্তাম্বুলে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক বার্ষিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এরদোয়ান বলেন, 'দেখা যাচ্ছে, হামাস চুক্তি মেনে চলার ব্যাপারে যথেষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

তার এ মন্তব্য এমন সময় এলো, যখন তুরস্ক গাজা ইস্যুতে আলোচনার জন্য সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আতিথ্য দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। অক্টোবরের ১০ তারিখে ঘোষিত যুদ্ধবিরতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ার মধ্যে এ বৈঠক হচ্ছে।

বৈঠকটি ইস্তাম্বুলের একটি হোটেলে বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫টায় শুরু হবে। কয়েক ঘণ্টা পর এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনের কথা রয়েছে।

এরদোয়ান বলেন, 'এ মুহূর্তে আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত গাজার মানুষের কাছে আরও বেশি মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া। এরপর শুরু করতে হবে পুনর্গঠনের কাজ। ইসরায়েলি সরকার তা ঠেকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।'

তিনি বলেন, 'আরব লীগ ও ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার যৌথভাবে প্রস্তুত করা পুনর্গঠন পরিকল্পনাটি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা উচিত।'

তিনি মার্চ মাসে ঘোষিত ফিলিস্তিন পুনর্গঠন পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করছিলেন। এরদোয়ান বলেন, 'গাজা পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় ওআইসি ও কমসেকের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নেওয়া অত্যাবশ্যক।'

