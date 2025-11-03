ময়মনসিংহ-৬ ফুলবাড়ীয়া আসন থেকে বিএনপির এমপি প্রার্থী হিসেবে আখতারুল আলম ফারুকের নাম ঘোষণার পর প্রতিবাদ মিছিল করেছেন বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী তানভির আহমেদ রানার সমর্থকরা এ মিছিল করেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে আছিম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ থেকে প্রতিবাদ মিছিলটি বের হয়ে বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
এদিকে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন বলেন, তানভির আহমেদ রানার বাবা মরহুম ইঞ্জিনিয়ার শামছ উদ্দিন আহমেদ বিএনপি থেকে নির্বাচিত দুই বারের এমপি ছিলেন। তাকে বাদ দিয়ে তার চাচাতো ভাই আখতারুল আলম ফারুককে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। মনোনয়ন পরিবর্তন না হলে তীব্রতর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির থেকে মনোনয়ন পাওয়া আখতারুল আলম ফারুক বলেন, এসব কিছুই না। সব ঠিক হয়ে যাবে।
এদিকে তানভির আহমেদ রানা তার ফেসবুক আইডিতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লিখেন, আজ থেকে আমাদের বিজয়ের যাত্রা শুরু হলো। পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গে আছি; ভবিষ্যতেও থাকবো ইনশাল্লাহ। আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আগামী নির্বাচনে ফুলবাড়ীয়ায় আমরাই ইতিহাস রচনা করবো ইনশাল্লাহ।
উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ-৬ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া আখতারুল আলম ফারুক ও মনোনয়ন প্রত্যাশী তানভির আহমেদ রানা সম্পর্কে চাচাতো ভাই। আছিমের বাঁশদী গ্রামে একই বাড়িতেই তাদের বাসভবন।