বিএনপি থেকে মনোনায়ন পেলেন বড় ভাই, ছোট ভাই জামায়াতের প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কুড়িগ্রাম-৪ আসনে বিরল এক রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। একই পরিবারের দুই ভাই দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক নিয়ে ভোটযুদ্ধে নামায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে আলহাজ আজিজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন পেয়েছেন। তিনি এবার ‘ধানের শীষ’ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে লড়ছেন। অন্যদিকে তার ছোট ভাই মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের প্রার্থী হিসেবে ‘দাঁড়িপাল্লা’ প্রতীক নিয়ে মাঠে নেমেছেন।
দুই ভাইয়ের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থানীয় রাজনীতিতেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াতের ঐতিহ্যগত ভোটভিত্তি থাকা এ আসনে পারিবারিক বিভাজন নতুন নির্বাচনী সমীকরণ তৈরি করেছে বলে মনে করছেন অনেকে। স্থানীয়রা বলছেন, একই পরিবারের দুই প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভোটারের আচরণে প্রভাব ফেলতে পারে। পাশাপাশি বিএনপি–জামায়াত ঘরানার ভোটে বিভাজনও তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
বিএনপির প্রার্থী আজিজুর রহমান বলেন, ‘আমি ২০১৮ সালে নির্বাচন করেছি। তখন আমার ভাই (মোস্তাক) আমার কর্মী ছিলেন, এখন তিনি জামায়াতের প্রার্থী। তবে আমার বংশের সব চাচাতো ভাইয়েরা এবং দলীয় নেতাকর্মীরা আমার পক্ষে। চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচনী অভিজ্ঞতা থাকায় জামায়াতে ইসলামী আমার ভাইকে প্রার্থী বানিয়ে কোনো সুফল পাবে না। আমি জিতব ইনশাআল্লাহ।’
জামায়াতের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক বলেন, ‘আমার ভাই বিএনপির প্রার্থী, তাতে ভোটে কোনো প্রভাব পড়বে না। আমার কয়েকজন চাচাতো ভাই নির্বাচনে নীরব থাকবে, কোনো পক্ষেই যাবে না। গেলে আমার দিকেই আসবে। আমি অনেক আগে থেকেই প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত, তাই মাঠও গুছানো। জয়ের ব্যাপারে আমি আশাবাদী।’