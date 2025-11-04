নেপালের হিমালয়ে তুষারধসে ৫ বিদেশি পর্বতারোহীসহ নিহত ৭

নেপালের হিমালয়ের ইয়ালুং রি পর্বতে তুষারধসে সাতজন পর্বতারোহী নিহত হয়েছেন। সোমবার (৩ নভেম্বর) স্থানীয় সময় সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে দেশটির কর্মকর্তারা। নিহতদের মধ্যে পাঁচজন বিদেশি পর্বতারোহী এবং দুজন নেপালি গাইড রয়েছেন।
নেপালের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মুখপাত্র শৈলেন্দ্র থাপা জানিয়েছেন, ইয়ালুং রি পর্বতের ৪ হাজার ৯০০ মিটার (১৬ হাজার ৭০ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত বেস ক্যাম্পে তুষারধস নেমে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। এতে আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন বলে জানান তিনি।
তবে নিহত বিদেশি পর্বতারোহীদের পরিচয় ও নাগরিকত্ব এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। গত সপ্তাহ থেকে নেপালের পাহাড়ি এলাকায় আবহাওয়া ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। দেশটির বিভিন্ন স্থানে তুষারঝড়ের খবরও পাওয়া গেছে।
থাপা বলেন, উদ্ধারকর্মীরা পায়ে হেঁটে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। এর আগে একটি উদ্ধার হেলিকপ্টার সেখানে পৌঁছাতে চেষ্টা করলেও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ফিরে আসতে হয়। আবহাওয়া অনুকূলে এলে মঙ্গলবার ভোরে আবার অভিযান চালানো হবে।
ইয়ালুং রি একটি ৫ হাজার ৬০০ মিটার (১৮ হাজার ৩৭০ ফুট) উচ্চতার পর্বত, যা তুলনামূলকভাবে নবীন পর্বতারোহীদের জন্য উপযুক্ত বলে ধরা হয়।
নেপালে বিশ্বের ১৪টি সর্বোচ্চ পর্বতের মধ্যে আটটি অবস্থিত, যার মধ্যে রয়েছে এভারেস্টও। সাধারণত বসন্তকালকে ধরা হয় পর্বতারোহণের প্রধান মৌসুম হিসেবে। তবে বর্ষা ও শীত মৌসুমের মাঝামাঝি সময়, অর্থাৎ শরৎকালেও অনেক বিদেশি পর্বতারোহী অপেক্ষাকৃত ছোট পর্বতগুলোতে আরোহণের জন্য নেপালে আসেন।