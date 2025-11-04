সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বছরের শেষ ফিফা উইন্ডোতে ব্রাজিল স্কোয়াড ঘোষণা, নেই নেইমার

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:১৬
ছবি: সংগৃহীত

নভেম্বরে শেষ হচ্ছে চলতি বছরের ফিফা উইন্ডো। সেই সময় দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। এজন্য সোমবার রাতে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। এবারও জায়গা হয়নি নেইমার জুনিয়রের। তবে সৌদি প্রো লিগে খেলা অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার ফ্যাবিনিয়োকে তিন বছর পর আবারও ডেকেছেন ব্রাজিল কোচ।

এই উইন্ডোতে ব্রাজিল মুখোমুখি হবে দুই আফ্রিকান প্রতিপক্ষের। ১৫ নভেম্বর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে সেনেগাল এবং ১৮ নভেম্বর ফ্রান্সের লিল শহরে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে খেলবে সেলেসাওরা। দুটি দেশই ২০২৬ বিশ্বকাপে আফ্রিকার বাছাই থেকে চূড়ান্ত পর্ব নিশ্চিত করেছে। আসন্ন বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবেই আফ্রিকান দলের সঙ্গে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)।

গত মে মাসে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন আনচেলত্তি। এর পর থেকে এটি তার চতুর্থ দফার স্কোয়াড ঘোষণা। নেইমারের অনুপস্থিতি তাই বিশ্বকাপে তার সুযোগ আরও কমিয়ে দিচ্ছে। ব্রাজিলের পরবর্তী আন্তর্জাতিক সূচি আগামী মার্চে, যেখানে দুটি ইউরোপীয় দেশের বিপক্ষে ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা চলছে।

এদিকে চোটের কারণে স্কোয়াডে নেই বার্সেলোনার রাফিনিয়া ও লিভারপুল গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার। বাদ পড়েছেন গত উইন্ডোর কয়েকজন খেলোয়াড়—কার্লোস আগুস্তো, ডগলাস সান্তোস, বেরালদো, ভ্যান্ডারসন, জোয়েলিন্টন, হোয়াও গোমেস, মার্টিনেল্লি (ইনজুরি) ও ইগর জেসুস।

প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন ২০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ভিটর রকি, যিনি দেশীয় লিগে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন।

 ব্রাজিলের স্কোয়াড

গোলরক্ষক: বেন্তো, এডারসন মোরায়েস, হুগো সুজা
ডিফেন্ডার: অ্যালেক্স সান্দ্রো, দানিলো, কাইয়ো হেনরিক, এডার মিলিটাও, ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো, গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস, লুসিয়ানো জুবা, মার্কিনিয়োস, পাউলো হেনরিক, ওয়েসলি
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে সান্তোস, ব্রুনো গুইমারেস, ক্যাসেমিরো, ফ্যাবিনিয়ো, লুকাস পাকেতা
ফরোয়ার্ড: এস্তেভাও উইলিয়ান, জোয়াও পেদ্রো, লুইজ হেনরিক, ম্যাথিউস কুনহা, রিচার্লিসন, রদ্রিগো গোয়েস, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, ভিটর রকি

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

ব্রাজিল ফুটবল দল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এবারও ব্রাজিল দলে জায়গা হলো না মাঠে ফেরা নেইমারের

নভেম্বরে ইউরোপে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল 

ব্রাজিলকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল জাপান, ৯ বছরে সবচেয়ে দুর্দশায় সেলেসাওরা

দুর্দান্ত কামব্যাকে ব্রাজিলকে হারিয়ে জাপানের ইতিহাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রিয়াল নিচ্ছে না, ব্রাজিল ডাকছে না; পাঁচ মাস মাঠের বাইরে এনদ্রিক

দক্ষিণ কোরিয়াকে গোলবন্যায় ভাসালো ব্রাজিল

দুই বছর পর আবারও ব্রাজিলের অধিনায়ক কাসেমিরো

শেষ ষোলোয় আর্জেন্টিনা, গ্রুপপর্বেই বিদায় নিলো ব্রাজিল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng