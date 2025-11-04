বছরের শেষ ফিফা উইন্ডোতে ব্রাজিল স্কোয়াড ঘোষণা, নেই নেইমার

নভেম্বরে শেষ হচ্ছে চলতি বছরের ফিফা উইন্ডো। সেই সময় দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। এজন্য সোমবার রাতে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। এবারও জায়গা হয়নি নেইমার জুনিয়রের। তবে সৌদি প্রো লিগে খেলা অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার ফ্যাবিনিয়োকে তিন বছর পর আবারও ডেকেছেন ব্রাজিল কোচ।
এই উইন্ডোতে ব্রাজিল মুখোমুখি হবে দুই আফ্রিকান প্রতিপক্ষের। ১৫ নভেম্বর লন্ডনের এমিরেটস স্টেডিয়ামে সেনেগাল এবং ১৮ নভেম্বর ফ্রান্সের লিল শহরে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে খেলবে সেলেসাওরা। দুটি দেশই ২০২৬ বিশ্বকাপে আফ্রিকার বাছাই থেকে চূড়ান্ত পর্ব নিশ্চিত করেছে। আসন্ন বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবেই আফ্রিকান দলের সঙ্গে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)।
গত মে মাসে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন আনচেলত্তি। এর পর থেকে এটি তার চতুর্থ দফার স্কোয়াড ঘোষণা। নেইমারের অনুপস্থিতি তাই বিশ্বকাপে তার সুযোগ আরও কমিয়ে দিচ্ছে। ব্রাজিলের পরবর্তী আন্তর্জাতিক সূচি আগামী মার্চে, যেখানে দুটি ইউরোপীয় দেশের বিপক্ষে ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা চলছে।
এদিকে চোটের কারণে স্কোয়াডে নেই বার্সেলোনার রাফিনিয়া ও লিভারপুল গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার। বাদ পড়েছেন গত উইন্ডোর কয়েকজন খেলোয়াড়—কার্লোস আগুস্তো, ডগলাস সান্তোস, বেরালদো, ভ্যান্ডারসন, জোয়েলিন্টন, হোয়াও গোমেস, মার্টিনেল্লি (ইনজুরি) ও ইগর জেসুস।
প্রথমবারের মতো দলে ডাক পেয়েছেন ২০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ভিটর রকি, যিনি দেশীয় লিগে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন।
ব্রাজিলের স্কোয়াড
গোলরক্ষক: বেন্তো, এডারসন মোরায়েস, হুগো সুজা
ডিফেন্ডার: অ্যালেক্স সান্দ্রো, দানিলো, কাইয়ো হেনরিক, এডার মিলিটাও, ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো, গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস, লুসিয়ানো জুবা, মার্কিনিয়োস, পাউলো হেনরিক, ওয়েসলি
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে সান্তোস, ব্রুনো গুইমারেস, ক্যাসেমিরো, ফ্যাবিনিয়ো, লুকাস পাকেতা
ফরোয়ার্ড: এস্তেভাও উইলিয়ান, জোয়াও পেদ্রো, লুইজ হেনরিক, ম্যাথিউস কুনহা, রিচার্লিসন, রদ্রিগো গোয়েস, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, ভিটর রকি