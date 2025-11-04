সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শাবিপ্রবির সৈয়দ মুজতবা আলী হলের শৌচাগারে ‘জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১২:২৩

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) সৈয়দ মুজতবা আলী হলের তিনতলার ৩২৩ নম্বর কক্ষের পাশের একটি শৌচাগারের দেয়ালে অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ লেখা একটি পোস্টার টানিয়ে দিয়েছে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত ১১টা ১২ মিনিটে বিষয়টির একটি ভিডিও ফুটেজ প্রতিবেদককে পাঠান শাবিপ্রবি ছাত্রলীগের এক নেতা, যিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছেন।

তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সরেজমিনে গিয়ে ঘটনাটির প্রমাণও পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে, ওই বহিষ্কৃত নেতার নির্দেশেই কেউ পোস্টারটি টানিয়ে ভিডিও ধারণ করে তাকে পাঠিয়েছে।

ওয়াশরুমের আশপাশের কক্ষের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, কে পোস্টারটি টানিয়েছে তা তারা দেখেননি এবং এ বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না।

এ বিষয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম বলেন, ‘আমি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নই, তোমার কাছ থেকেই প্রথম জানলাম। আমি বিষয়টি দেখছি। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে যিনি বা যারা এ কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পরবর্তীতে রাত ১২টার দিকে প্রাধ্যক্ষের নির্দেশে পোস্টারটি সরিয়ে ফেলা হয়।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ শাবিপ্রবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শাকসুর নির্বাচন কমিশন গঠনের ৫দিন পরেই বিএনপিপন্থী ৪ কমিশনারের পদত্যাগ 

জুলাইবিরোধী ৩০ শিক্ষক-কর্মকর্তার বরখাস্ত, ৩৩ ছাত্রলীগ নেতার সনদ বাতিল

ইবি শিক্ষকের বহিস্কারসহ পাঁচ দাবি আন্দোলনকারীদের

১৭ বছর পর ছাত্র সংসদ আইনের অনুমোদন পেলো বেরোবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাবিতে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে অনশন-বিক্ষোভ, অতপর তদন্ত কমিটি 

থুতু নিয়ে ড্যাফোডিল-সিটি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ-ভাঙচুর-আগুন, আহত অর্ধশতাধিক

রাবির চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির পদত্যাগের দাবিতে আমরণ অনশনে ৪ শিক্ষার্থী

সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে রাবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng