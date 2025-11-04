শাবিপ্রবির সৈয়দ মুজতবা আলী হলের শৌচাগারে ‘জয় বাংলা, বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) সৈয়দ মুজতবা আলী হলের তিনতলার ৩২৩ নম্বর কক্ষের পাশের একটি শৌচাগারের দেয়ালে অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ লেখা একটি পোস্টার টানিয়ে দিয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) রাত ১১টা ১২ মিনিটে বিষয়টির একটি ভিডিও ফুটেজ প্রতিবেদককে পাঠান শাবিপ্রবি ছাত্রলীগের এক নেতা, যিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছেন।
তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সরেজমিনে গিয়ে ঘটনাটির প্রমাণও পাওয়া যায়। ধারণা করা হচ্ছে, ওই বহিষ্কৃত নেতার নির্দেশেই কেউ পোস্টারটি টানিয়ে ভিডিও ধারণ করে তাকে পাঠিয়েছে।
ওয়াশরুমের আশপাশের কক্ষের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, কে পোস্টারটি টানিয়েছে তা তারা দেখেননি এবং এ বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না।
এ বিষয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম বলেন, ‘আমি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নই, তোমার কাছ থেকেই প্রথম জানলাম। আমি বিষয়টি দেখছি। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে যিনি বা যারা এ কাজ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
পরবর্তীতে রাত ১২টার দিকে প্রাধ্যক্ষের নির্দেশে পোস্টারটি সরিয়ে ফেলা হয়।