কক্সবাজার-৪ আসন

মনোনয়ন বঞ্চিত প্রার্থীর সমর্থকদের প্রতীকী কলাগাছ রোপণ করে প্রতিবাদ

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৪৫

কক্সবাজার-৪ (উখিয়া–টেকনাফ) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে বিক্ষোভে ফুঁসে উঠেছেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহর সমর্থকেরা। তারা টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধের পাশাপাশি প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে সড়কের পাশে কলাগাছ রোপণ করেন।

গতকাল সোমবার বিএনপি ২৩৭টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে। তালিকায় কক্সবাজার-৪ আসনে মোহাম্মদ আবদুল্লাহর নাম না থাকায় তাঁর সমর্থকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরপর দিবাগত রাত ১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত টেকনাফ পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেন তারা।

এ সময় বিক্ষোভকারীরা ‘অবৈধ মনোনয়ন মানি না, মানব না’—এই স্লোগান দিতে থাকেন। টেকনাফের পুরাতন বাজার, হোয়াইক্যং মোড় ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে কলাগাছ রোপণ করা হয়।

অন্যদিকে মোহাম্মদ আবদুল্লাহর ছোট ভাই ও টেকনাফ সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান জিহাদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে নেতা-কর্মীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সবাইকে ধৈর্য ধরে দলের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে।’

