সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সেঞ্চুরির পর খ্যাপাটে উদযাপন মুশফিকের

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৩:০১
মুশফিকুর রহিম। ছবি: সংগৃহীত

তৃতীয় দিন শেষে সেঞ্চুরির আভাস পাচ্ছিলেন সিলেট বিভাগের অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। ৯৩ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে খেলতে নেমেই তিন অঙ্কের দেখা পেয়েছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

সেঞ্চুরির পর খ্যাপাটে উদযাপনে আলাদা করে নজর কেড়েছেন মুশফিক। ঢাকা বিভাগের বোলার এনামুল হকের বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়েই মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখিয়ে হুঙ্কার ছুঁড়েন। আগুনে দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়েও থাকলেন বোলাদের দিকে। মুশফিকের এমন উদযাপন আগেও দেখা গেছে। 

সব ঠিক থাকলে ঘরের মাঠে আসন্ন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে শততম টেস্টের মাইলফলক স্পর্শ করবেন মুশফিক। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই মাইলফলক স্পর্শ করবেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামার আগে জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) বেশ দারুণভাবে প্রস্তুতি সারছেন মুশফিক।

২০৫ বলে ১১৫ রান করে সাজঘরে ফিরে যান মুশফিক। ৮ চারের সঙ্গে দুটি ছক্কা হাঁকান তিনি। মুশফিকের বিদায়ে ২৯০ রানে শেষ হয় সিলেটের ইনিংস। এতে ২০ রানের লিড পেয়েছে ঢাকা বিভাগ।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ঢাকা ক্রিকেট সিলেট মুশফিকুর রহিম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ক্রিকেটের বিকেন্দ্রীকরণে বিসিবির বড় উদ্যোগ  

চমক রেখে দল ঘোষণা করলো বিসিবি 

জ্যোতির বিরুদ্ধে জুনিয়রদের মারধরের অভিযোগ জাহানারার

নারী ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধি, কমলো কেন্দ্রীয় চুক্তির খেলোয়াড় সংখ্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে সোহান

‘নামের পাশে কোচ লেখা মানে দায়িত্ব, গর্ব না’—ফের রহস্যময় পোস্ট রুবেলের 

সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে: আসিফ 

আল্লাহ কাউকে রোগ বালাই দিও না, ডিরেক্ট মৃত্যু দিও: জ্যোতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng