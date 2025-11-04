সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রথম নারী পরিচালক হিসেবে ক্রিকেট বোর্ডে রুবাবা দৌলা

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:৪০
ছবি: সংগৃহীত

দেশের ক্রীড়াঙ্গনে আলোচনায় এসে গেল-করপোরেট জগতের নারী রুবাবা দৌলা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক হয়েছেন। অনেক আগেই তিনি পরিচালক হয়েছেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল না। তবে চারদিকে আলোচনা ছিল রুবাবা দৌলা বিসিবির পরিচালক। অবশেষে গতকাল বিসিবির সভায় পরিচালক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন রুবাবা দৌলা। বিসিবিতে তিনি প্রথম কোনো নারী, যিনি পরিচালক পদে যোগ দিয়েছেন। 

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে মনোনীত করা হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে বিসিবিতে দুজনকে মনোনীত করা হয়েছিল। একজন মনোনীত হওয়ার পরই তাকে নিয়ে বিতর্ক ওঠে। রাজনৈতিক বিতর্কের কারণে ইসফাক আহসানকে পদত্যাগ দেখিয়ে তার জায়গায় রুবাবা দৌলাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। বিসিবির নির্বাচন হয়ে গেছে ৬ অক্টোবর। নির্বাচিত নতুন কমিটির সভাও হয়েছে। কিন্তু সে সভায় তার যোগ দেওয়া হয়নি। কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়ে গিয়েছিল। সেটি সম্পন্ন হওয়ায় গতকালই তিনি প্রথম বার বিসিবির সভায় যোগ দিয়েছেন। 

ক্রীড়াঙ্গনে রুবাবা দৌলা নতুন নয়, আগেও ক্রিকেটে কাজ করেছেন তিনি। ওরাকল বাংলাদেশ নামের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ ছাড়াও ভুটান ও নেপালের পক্ষে ওরাকলের কান্ট্রি ম্যানেজার তিনি। জানা গেছে, তার প্রতিষ্ঠানের কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে সময় লেগেছে। সম্প্রতি সেটি সম্পন্ন হওয়ায় গতকাল মিরপুরে বিসিবির সভায় যোগ দেন তিনি। গ্রামীণফোন এবং এয়ারটেল প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন রুবাবা। বিশেষ করে গ্রামীণফোনে কাজ করার সময় রুবাবা দৌলাকে নিয়মিত ক্রিকেটের কার্যক্রমে দেখা গেছে।

পরবর্তী সময় তিনি বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবেও ২০০৯-২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়ে তিনি ব্যাডমিন্টনকে আরও শক্ত অবস্থানে নিয়ে যেতে কাজ করেছেন। বিকেএসপিতে ব্যাডমিন্টন অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ তার সময়ের।

বিসিবিতে রুবাবা দৌলার অন্তর্ভুক্তিতে ২৫ পরিচালকের নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ পর্ষদ হয়েছে। রুবাবাকে বলা হয় বিসিবির প্রথম নারী পরিচালক। তার আগে মনোয়ারা আনিস মিনু ছিলেন বিসিবির নারী পরিচালক। তবে তিনি ছিলেন অ্যাডহক কমিটিতে, ২০০৭-২০০৮ মেয়াদে। মনোয়ারা আনিস বলেন, 'আমি অ্যাডহক কমিটিতে ছিলাম'।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট বিসিবি পরিচালক

