সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাদ্রাসার ৮ম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন কার্ড ডাউনলোড শুরু ৯ নভেম্বর

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:০৫
ছবি: সংগৃহীত

আগামী ৯ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ২০২৫ সালের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড অনলাইনে ডাউনলোড করা যাবে। যা চলবে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত। এসময়ের মধ্যে প্রতিটি মাদ্রাসা নিজস্ব আইডি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড ইএসআইএফ লিংকের মাধ্যমে (www.ebmeb.gov.bd) ডাউনলোড ও প্রিন্ট করতে পারবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কার্ড ডাউনলোডের পর মাদ্রাসার প্রধানদের নির্ধারিত স্থানে সিল ও স্বাক্ষর দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। যদি কোনো তথ্য ভুল থাকে, তবে বোর্ড ফি ৩০০ টাকা দিয়ে অনলাইনে সংশোধন করা যাবে। সংশোধনের আবেদন করতে হবে ২০ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে। আর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধনের আবেদন করা না হলে পরবর্তী সময়ে নাম ও বয়স সংশোধনের জন্য আলাদা কমিটির মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

মাদ্রাসা বোর্ড থেকে আরও জানানো হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থী অনলাইন জন্মনিবন্ধন নম্বর দেওয়া হয়নি, তাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইস্যু করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন নম্বর যুক্ত করলে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইস্যু করা হবে এবং ফি দিতে হবে না। আর ৮ম–২০২৫ সালের রেজিস্ট্রেশন ৬ষ্ঠ–২০২৩ সালের ডাটাবেজের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, তাই ৬ষ্ঠ শ্রেণির তথ্য সংশোধন করা হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অষ্টম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনেও হালনাগাদ হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন কার্ডে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করে অনলাইনে কার্ড যাচাই ও প্রিন্ট করতে পারবে, এমনকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছাড়াও একাধিকবার প্রিন্ট করা যাবে।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

মাদ্রাসা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সহযোগিতা করার নির্দেশ, ব্যত্যয়ে এমপিও বাতিল

মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা, না মানলে ব্যবস্থা

মাদরাসা শিক্ষায় বড় পরিবর্তন, চালু হলো ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ

মাদ্রাসায়ও ফিরছে বৃত্তি, পরীক্ষা ৫ বিষয়ের ওপর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দাখিল নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়লো

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এমপিভুক্ত করার আবেদন শুরু আজ থেকে

শ্রেণিকক্ষ সংকটে পাঠদান ব্যাহত লাখো শিক্ষার্থীর

ঈদ বোনাস ও মে মাসের বেতন নিয়ে সুখবর পেলেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng