রাজধানীর মালিবাগের বকশীবাগ এলাকার বাসা থেকে এক তরুণীর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার নাম সুরভী আক্তার মাহফুজা (২১)।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল (সোমবার) বিকেলে প্রথমে অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে রাতে তার পরিচয় জানা যায়। ঘটনার পর থেকে তার স্বামী আশিকুর রহমান মোল্লা পলাতক রয়েছেন।
শাহজাহানপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শাহ আলম বলেন, ‘বকশীবাগের মসজিদ এলাকার ৪৯৩/এ নম্বর বাসার নিচতলায় স্বামীর সঙ্গে থাকতেন মাহফুজা। তারা দুজনই স্থানীয় একটি টেইলার্সে কাজ করতেন। সেই পরিচয়ের সুবাদে তাদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে তারা বিয়ে করেন। ঘটনাস্থল বাসাটিতে তারা একসঙ্গে থাকতেন। গতকাল তাদের ঘর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। সন্দেহ হওয়ায় লোকজন পুলিশকে বিষয়টি জানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘর থেকে নারীর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়’।
পুলিশের এ কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, স্ত্রীকে হত্যা করে পালিয়ে গেছেন আশিকুর রহমান। তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় একটি মামলার প্রস্তুতি চলছে।
মৃত তরুণীর ভাই হৃদয় খান জানান, শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার জয়নগর গ্রামে তাদের বাড়ি। বাবার নাম নুরুল হক খান। ছয় বছর আগে সুরভীর বিয়ে হয়। আশিকুর ঢাকার কেরানীগঞ্জে টেইলার্সে কাজ করতেন। সেখানে সুরভীও কাজ করতেন। মেহেদি হাসান নামে চার বছরে একটি ছেলে সন্তান রয়েছে তাদের। দুই বছর আগেও স্ত্রীকে ব্যাপক মারধর করেছিলেন আশিক। তখন আশিকের সংসার করবে না বলে জানালেও পরবর্তীতে আবার সংসার করতে রাজি হয় সুরভী। এরপর থেকেই বাবা-মা এবং ভাই-বোনের সঙ্গে আর যোগাযোগ ছিল না সুরভীর। সোমবার পুলিশের মাধ্যমে তারা খবর পান। এরপর গ্রাম থেকে ঢাকায় এসে মালিবাগের বাসায় বোনের বস্তাবন্দি লাশ দেখতে পান।