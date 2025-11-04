সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে: আসিফ 

দীর্ঘদিন থেকে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। প্রিয় ক্রিকেটারকে জাতীয় দলে দেখতে না পেয়ে হতাশ তার ভক্তরা। তাই গ্যালারিতে অনেক দর্শক সাকিবের পোস্টার নিয়ে আসেন। তবে অনেকে সময় বাধার মুখে পড়েন তার দর্শকরা। বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী আসিফ আকবর।
সম্প্রতি চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ চলার সময়ও সাকিবের নামসংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে গ্যালারিতে প্রবেশের সময় বাধার মুখে পড়েন দর্শকরা। ছিঁড়ে ফেলা হয় প্ল্যাকার্ডটি।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে গণমাধ্যমকে আসিফ আকবর বলেন, ‘যখন সে বাংলাদেশ দলে এসেছে, তখন থেকে আমি সাকিবকে চিনি। তাকে ১৭-১৮ বছর ধরে চিনি। একজন ক্রিকেটার হিসেবে মূল্যায়ন করি। বাকিটা বলার জন্য রয়েছে ডিসিপ্লিনারি কমিটি। সাকিবের পোস্টার ঢুকবে কি ঢুকবে না, সেটা তারা বুঝবে।’
গত ৫ আগস্টের পর আর দেশে ফিরতে পারেননি সাকিব। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলাও রয়েছে। তবে সাকিবকে শুধুমাত্র ক্রিকেটার হিসেবেই মূল্যায়ন করতে চান আসিফ। তিনি বলেন, ‘সাকিবের প্রতি একটা সফট কর্নার রয়েছে বাংলাদেশের। সে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড। পোস্টার নিয়ে ঢুকবে কি না সেটা দেখবে ডিসিপ্লিনারি কমিটি।’