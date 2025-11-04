সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে: আসিফ 

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:২৭
ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন থেকে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। প্রিয় ক্রিকেটারকে জাতীয় দলে দেখতে না পেয়ে হতাশ তার ভক্তরা। তাই গ্যালারিতে অনেক দর্শক সাকিবের পোস্টার নিয়ে আসেন। তবে অনেকে সময় বাধার মুখে পড়েন তার দর্শকরা। বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী আসিফ আকবর।

সম্প্রতি চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ চলার সময়ও সাকিবের নামসংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে গ্যালারিতে প্রবেশের সময় বাধার মুখে পড়েন দর্শকরা। ছিঁড়ে ফেলা হয় প্ল্যাকার্ডটি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে গণমাধ্যমকে আসিফ আকবর বলেন, ‘যখন সে বাংলাদেশ দলে এসেছে, তখন থেকে আমি সাকিবকে চিনি। তাকে ১৭-১৮ বছর ধরে চিনি। একজন ক্রিকেটার হিসেবে মূল্যায়ন করি। বাকিটা বলার জন্য রয়েছে ডিসিপ্লিনারি কমিটি। সাকিবের পোস্টার ঢুকবে কি ঢুকবে না, সেটা তারা বুঝবে।’

গত ৫ আগস্টের পর আর দেশে ফিরতে পারেননি সাকিব। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলাও রয়েছে। তবে সাকিবকে শুধুমাত্র ক্রিকেটার হিসেবেই মূল্যায়ন করতে চান আসিফ। তিনি বলেন, ‘সাকিবের প্রতি একটা সফট কর্নার রয়েছে বাংলাদেশের। সে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড। পোস্টার নিয়ে ঢুকবে কি না সেটা দেখবে ডিসিপ্লিনারি কমিটি।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট সাকিব আল হাসান বিসিবি আসিফ আকবর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নারী দলের অধিনায়ক জ্যোতিকে নিয়ে জাহানারার অভিযোগ ‘ভিত্তিহীন’: বিসিবি

ক্রিকেটের বিকেন্দ্রীকরণে বিসিবির বড় উদ্যোগ  

চমক রেখে দল ঘোষণা করলো বিসিবি 

জ্যোতির বিরুদ্ধে জুনিয়রদের মারধরের অভিযোগ জাহানারার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নারী ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধি, কমলো কেন্দ্রীয় চুক্তির খেলোয়াড় সংখ্যা

তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে সোহান

‘নামের পাশে কোচ লেখা মানে দায়িত্ব, গর্ব না’—ফের রহস্যময় পোস্ট রুবেলের 

আল্লাহ কাউকে রোগ বালাই দিও না, ডিরেক্ট মৃত্যু দিও: জ্যোতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng