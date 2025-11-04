চিলমারীতে ব্রিজ থাকলেও নেই সংযোগ সড়ক

কুড়িগ্রামের চিলমারীতে ব্রিজ নির্মাণের বছর পেরিয়ে গেলেও সংযোগ সড়ক না থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন দুই গ্রামের হাজারো মানুষ।
উপজেলার রমনা ইউনিয়নের দক্ষিণ খরখরিয়া সাব-বাঁধ এলাকায় প্রায় অর্ধ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ব্রিজটির সংযোগ সড়কের কাজ না হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই এলাকার দুই শতাধিক পরিবারের মানুষ।
দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন দপ্তরের অধীনে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রমনা ইউনিয়নের দক্ষিণ খরখরিয়া সাব-বাঁধ এলাকায় দুই গ্রামের মাঝে ১১ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। ব্রিজটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪২ লাখ ৬৩ হাজার ৯০৭ টাকা। কুড়িগ্রাম কাঁঠালবাড়ীর মেসার্স নুসরাত জাহান নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ব্রিজটি নির্মাণ করেছে।
যথাসময়ে ব্রিজের কাজ শেষ হলেও সংযোগ সড়কের কাজ এখনও হয়নি। ফলে নির্মিত ব্রিজটি ব্যবহার উপযোগী না হওয়ায় ওই দুই গ্রামের মানুষকে ব্রিজের নিচ দিয়ে হেঁটে পারাপার হতে হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বছর খানেক আগে সেতুর কাজ শেষ হলেও সংযোগ সড়ক না থাকায় মানুষের যাতায়াত সমস্যা হচ্ছে। ব্রিজের সামনে মাটি ভরাটের জন্য গর্ত করা হয়েছে, ফলে গাড়ি চলাচল সম্ভব হচ্ছে না। কেউ অসুস্থ হলে সমস্যা আরও বড় হয়। এছাড়া বৃষ্টি হলে পানি জমে থাকে, এবং ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে।
চিলমারী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মো. সোহেল রহমান জানান, সেতুর কাজ শেষ হওয়ার পর বর্ষার কারণে মাটি ভরাট করা হয়নি। দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।