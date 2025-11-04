সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘নামের পাশে কোচ লেখা মানে দায়িত্ব, গর্ব না’—ফের রহস্যময় পোস্ট রুবেলের 

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:১২
রুবেল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

কিছু দিন ধরেই গুঞ্জন ছিল পরিবর্তন আসছে জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলে। অবশেষে জাতীয় দলের বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোচ হিসেবে সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুলকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সোমবার (৩ নভেম্বর) বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। 

আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। এই সিরিজে টিম ডিরেক্টরের কাজ করবেন আবদুর রাজ্জাক। বিসিবির এমন সিদ্ধান্তের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে রহস্যময় পোস্ট দিয়েছেন পেসার রুবেল হোসেন। তিনি লিখেছেন, ‘দায়মুক্ত হলো ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ ও ব্যাটিং কোচ।’

এতেই থেমে যাননি রুবেল। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) আর একটি ফেসবুক পোস্ট দিয়েছেন তিনি। জীবন আসলেই সিনেমা উল্লেখ করে রুবেল লেখেন,  ‘যে মাঠ একসময় বিশ্বাস হারিয়েছে, সেই মাঠেই আবার শিক্ষা দিতে আসা, জীবনটা আসলেই সিনেমা। সময় সত্যিই অদ্ভুত!’

তিনি আরও লেখেন, ‘যাদের একসময় উদাহরণ হিসেবে বাদ দেওয়া হয়েছিল, আজ তারা উদাহরণ দিতে এসেছে। শুনুন, নামের পাশে কোচ লেখা মানে দায়িত্ব,গর্ব না।’

এর আগে আশরাফুলকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাখ্যায় বিসিবি পরিচালক আবদুর রাজ্জাক গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আশরাফুলের অভিজ্ঞতা তো আছেই। সে বিশেষজ্ঞ ব্যাটিং কোর্স করেছে, লেভেল থ্রি করেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচিং করাচ্ছে। তার বিশাল অভিজ্ঞতা যেন শেয়ার করতে পারে, সে কারণেই নেওয়া।’

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট বিসিবি রুবেল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নারী দলের অধিনায়ক জ্যোতিকে নিয়ে জাহানারার অভিযোগ ‘ভিত্তিহীন’: বিসিবি

ক্রিকেটের বিকেন্দ্রীকরণে বিসিবির বড় উদ্যোগ  

চমক রেখে দল ঘোষণা করলো বিসিবি 

জ্যোতির বিরুদ্ধে জুনিয়রদের মারধরের অভিযোগ জাহানারার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নারী ক্রিকেটারদের বেতন বৃদ্ধি, কমলো কেন্দ্রীয় চুক্তির খেলোয়াড় সংখ্যা

তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে সোহান

সাকিবের পোস্টার স্টেডিয়ামে ঢুকবে কি না, ডিসিপ্লিনারি কমিটি দেখবে: আসিফ 

আল্লাহ কাউকে রোগ বালাই দিও না, ডিরেক্ট মৃত্যু দিও: জ্যোতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng