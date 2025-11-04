ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বাসচাপায় দুমড়েমুচড়ে গেছে একটি অটোরিকশা। এতে অটোরিকশায় থাকা দুজন নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দেওহাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই ইউনিয়নের রানাশাল গ্রামের আজিম উদ্দিনের ছেলে রহিজ সিকদার (৪৪) এবং রশিদ দেওহাটা গ্রামের আজগর আলীর ছেলে আব্দুর রশিদ (৫৫)। এদের মধ্যে রহিজ দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশার চালক এবং রশিদ যাত্রী ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা টাঙ্গাইলগামী একটি বাস মহাসড়কের দেওহাটা ওভার ব্রিজ পার হচ্ছিল। এসময় ওভার ব্রিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারায় যাত্রীবাহী ওই অটোরিকশাটি। একপর্যায়ে বাসটি অটোরিকশাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে দুজন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে কুমুদিনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
গোড়াই হাইওয়ে থানার ওসি সোহেল সারোয়ার বলেন, অটোচালক মহাসড়কের উল্টোপথে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলো আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। বাসটি আটকের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হবে।