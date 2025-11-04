সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

টাঙ্গাইলে বাসচাপায় দুমড়েমুচড়ে গেল অটোরিকশা, নিহত ২

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৭
দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বাসচাপায় দুমড়েমুচড়ে গেছে একটি অটোরিকশা। এতে অটোরিকশায় থাকা দুজন নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দেওহাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই ইউনিয়নের রানাশাল গ্রামের আজিম উদ্দিনের ছেলে রহিজ সিকদার (৪৪) এবং রশিদ দেওহাটা গ্রামের আজগর আলীর ছেলে আব্দুর রশিদ (৫৫)। এদের মধ্যে রহিজ দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশার চালক এবং রশিদ যাত্রী ছিলেন। 

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা টাঙ্গাইলগামী একটি বাস মহাসড়কের দেওহাটা ওভার ব্রিজ পার হচ্ছিল। এসময় ওভার ব্রিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারায় যাত্রীবাহী ওই অটোরিকশাটি। একপর্যায়ে বাসটি অটোরিকশাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে দুজন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে কুমুদিনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।  

গোড়াই হাইওয়ে থানার ওসি সোহেল সারোয়ার বলেন, অটোচালক মহাসড়কের উল্টোপথে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলো আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। বাসটি আটকের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হবে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

নিহত সড়ক দুর্ঘটনা পুলিশ টাঙ্গাইল মরদেহ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপির সমাবেশ থেকে ফেরার পথে বাসচাপায় নিহত ৩

নোয়াখালীতে ট্রাকচাপায় অটোরিকশার ৬ যাত্রী নিহত

সংঘর্ষে পাথরের মতো ককটেল ছুড়লো দু’পক্ষ, আহত ১০

কুড়িয়ে পাওয়া গুলি দিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ, আহত শিশু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ব্যাংক কর্মকর্তাকে পিটিয়ে ভল্টের চাবি ছিনতাই, ৩ ঘণ্টা বন্ধ লেনদেন 

মাটি খুঁড়তেই পিতলের হাঁড়িতে মিললো শতবর্ষী পুরোনো রুপার মুদ্রা

দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে বেঁচে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি জালালের

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে ট্রাক চাপায় অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng