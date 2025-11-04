সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
নোয়াখালীতে ট্রাকচাপায় অটোরিকশার ৬ যাত্রী নিহত

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১:১৭
দুর্ঘটনাস্থলে ভিড় করেছেন স্থানীয়রা। কোলাজ: ইত্তেফাক

নোয়াখালীর কবিরহাটে ট্রাকচাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার ছয় যাত্রী নিহতের খবর পাওয়া গেছে। 

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে শহরে কবিরহাট-বসুরহাট সড়কের আলিয়া মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- নোয়াখালী সরকারি কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী তানিম হাসান (২৬), একই কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ইসরাত জাহান, অটোরিকশা চালক শাহ্ আলম খোকন (৪৬), যাত্রী সুলতান আহমদ সুমন (৩৩), বিবি কুলসুম এবং জান্নাত।

কবিরহাট থানার ওসি শাহীন মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে উপজেলার কবিরহাট-বসুরহাট সড়কের আলিয়া মাদ্রাসার সামনে ট্রাকচাপায় ঘটনাস্থলে অটোরিকশার তিন যাত্রীর মৃত্যু হয়। এ সময় আহত হন আরও তিনজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সদস্যরা। সেখান থেকে আহতদের উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়। 

কবিরহাট থানার ওসি শাহীন মিয়া গণমাধ্যমকে বলেন, ঘটনার পরপর ট্রাক রেখে পালিয়ে যান চালক ও সহকারী। পরে ট্রাকটি জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়।

