চমক রেখে দল ঘোষণা করলো বিসিবি 

আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে কাতারে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্ট। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) আসন্ন এই টুর্নামেন্টের জন্য চমক রেখে দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বাংলাদেশের এই দলকে নেতৃত্ব দেবেন আকবর আলী।
এছাড়া দলে রয়েছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, ইয়াসির আলি রাব্বি, আবু হায়দার রনি, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর মতো পরীক্ষিত ক্রিকেটাররা। তরুণ তারকাদের মধ্যে দলে জায়গা পেয়েছেন জিসান আলম, আরিফুল ইসলাম, জাওয়াদ আবরার ও মেহেরব হাসান অহিন।
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ 'এ' দল প্রতিপক্ষ হিসেবে পাচ্ছে হংকং, আফগানিস্তান 'এ' দল এবং শ্রীলঙ্কা 'এ' দলকে। ১৫ নভেম্বর, ১৭ নভেম্বর ও ১৯ নভেম্বর তিন ম্যাচে মাঠে নামবে আকবররা। ২১ নভেম্বর আসরের দুটি সেমিফাইনাল এবং ২৩ নভেম্বর মাঠে গড়াবে ফাইনাল ম্যাচটি। সবগুলো ম্যাচই হবে কাতাদের দোহায়।
বাংলাদেশ 'এ' দল: জিসান আলম, হাবিবুর রহমান সোহান, জাওয়াদ আবরার, আরিফুল ইসলাম, আকবর আলী (অধিনায়ক), ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, রাকিবুল হাসান, এসএম মেহেরব হাসান অহিন, আবু হায়দার রনি, তোফায়েল আহমেদ, মোহাম্মদ স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ রিপন মণ্ডল, আব্দুল গাফফার সাকলাইন ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী।