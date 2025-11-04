সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়ায় সাতক্ষীরায় অর্ধদিবস হরতাল পালন

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৭:৫০
সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন বিক্ষুব্ধরা। ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরা-৩ (কালীগঞ্জ-আশাশুনি) আসনে বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়ায় অর্ধ দিবস হরতাল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শহিদুল আলমের কর্মী-সমর্থকরা।

এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বেলা ১১টায় সড়ক অবরোধ করে তারা মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলা এ কর্মসূচির কারণে সাতক্ষীরা-মুন্সিগঞ্জ সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় নলতা বাজারে দোকানপাট বন্ধ ছিল। এতে স্থানীয়দের পাশাপাশি নারীদেরও অংশ নিতে দেখা গেছে। 

নলতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কিসমাতুল বারীর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন, জেলা বিএনপির সদস্য শেখ নুরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাবেক ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও বিষ্ণুপুর ইউপির চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, নলতা ইউপির চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান, বিএনপি নেতা এসএম হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

এসময় বক্তারা সাতক্ষীরা-৩ আসনে কাজী আলাউদ্দীনের মনোনয়ন বাতিল করে শহিদুল আলমকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান। অন্যথায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশসহ আগামীতে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দেন।

কেন্দ্রীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে তারা বলেন, ডা. শহিদুল আলমকে জনমানুষের নেতা; তিনি গরীবের ডাক্তার। এ আসনে তাকে মনোনয়ন না দিলে আসনটি বিএনপি হারাবে। বিক্ষুব্ধরা ওই আসনে কাজী আলাউদ্দীনের মনোনয়ন বাতিল করে ডা. শহিদুল আলমকে পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।

