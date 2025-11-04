সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:০২
নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবি: নিউ ইয়র্ক টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাসকারীরা তাদের পরবর্তী মেয়র নির্বাচনের জন্য ভোট দিচ্ছেন। স্থানীয় সময় সকাল ৬টা (বাংলাদেশ সময় বিকাল পাঁচটায়) সব ভোটকেন্দ্র খুলে দেওয়া হয়েছে। ভোট শেষ হবে স্থানীয় সময় রাত নয়টায় (বাংলাদেশ সময় বুধবার সকাল আটটায়)। 

শহরের শীর্ষ এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩৪ বছর বয়সী গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক এবং কুইন্সের রাজ্য পরিষদ সদস্য জোহরান মামদানি (ডেমোক্র্যাট প্রার্থী), স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া।

বাম থেকে ডানে, কার্টিস স্লিওয়া, অ্যান্ড্রু কুওমো এবং জোহরান মামদানি। ছবি: নিউইয়র্ক টাইমস

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশিরভাগ জরিপে দেখা গেছে মামদানি বাকি দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন।

এর আগে মেয়র নির্বাচনের আগাম ভোটগ্রহণ ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ২ নভেম্বর শেষ হয়েছে। প্রায় ৭ লাখ ৩৫ হাজার ভোটার আগাম ভোট দিয়েছেন।

নিউইয়র্কে চার বছর পরপর মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এ বছরের নির্বাচন বিশেষভাবে নজর কেড়েছে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেখানে প্রতিযোগিতা হবে প্রগতিশীল, প্রতিষ্ঠাবাদী ও রক্ষণশীল শিবিরের মধ্যে। 

যুক্তরাষ্ট্র মেয়র নির্বাচন

