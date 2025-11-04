ক্রিকেটের বিকেন্দ্রীকরণে বিসিবির বড় উদ্যোগ  

বাংলাদেশের ক্রিকেটকে ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে দিতে এবং আঞ্চলিক ক্রিকেট কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে নতুন এক উদ্যোগ নিচ্ছে বিসিবি। আগামী ৯ ও ১০ নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স। যার উদ্যোগে আছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
বিসিবির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলে আসছেন বুলবুল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় ক্রিকেটের বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করেছেন তিনি। সম্প্রতি তার উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'ট্রিপল সেঞ্চুরি' প্রকল্প। এর মাধ্যমে ৬৪ জেলায় বিসিবির কার্যক্রম বিস্তারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
এবার সেই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় আয়োজন করা হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্স। সেখানে দেশের নানা প্রান্তের ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের এক ছাদের নিচে আনার লক্ষ্য নিয়েছে বোর্ড। রোববার রাতে বিসিবির প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় সভাপতি বুলবুল বলেন, 'বাংলাদেশের ৬৪ জেলায়, আটটি বিভাগে ক্রিকেট ছড়িয়ে আছে। আমরা চাই জেলা ক্রিকেটের প্রেসিডেন্ট, ক্রীড়া কর্মকর্তা, কোচ, নারী উদ্যোক্তা- সবাই যেন এক ছাদের নিচে আসেন। সবাইকে জানব, শুনব আর একসঙ্গে ঠিক করব কীভাবে বাংলাদেশ ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নেওয়া যায়।'
তিনি আরও বলেন, 'দিনশেষে, আমরা সবাই বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলব, ক্রিকেট নিয়ে আনন্দ করব। এই কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন এক যাত্রা শুরু করতে চাই। যেখানে সবাই যুক্ত থাকবে, সবাই দায়িত্ব নিবে।' দুই দিনব্যাপী এই কনফারেন্সে দেশের ক্রিকেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে। বিসিবির প্রত্যাশা, এই কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের সঙ্গে বোর্ডের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে।
বুলবুলের বক্তব্যে একটি লক্ষ্য স্পষ্ট। ঢাকাকেন্দ্রিক ক্রিকেট সংস্কৃতি ভেঙে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করা। তিনি বলেন, 'যে জেলায়, যে উপজেলায় ক্রিকেট চলছে, তাদের বাস্তবতা জানতে হবে। কোথায় ঘাটতি আছে, কোথায় সুযোগ বাড়ানো যায়, সেই জায়গাগুলো আমরা চিহ্নিত করব। বিসিবি সেই ব্যবধান পূরণ করবে।' বুলবুল বিশ্বাস করেন, এই কনফারেন্স শুধুই আলোচনা নয়। এটি হবে দেশের ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।