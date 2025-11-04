সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভারতের ছত্তিশগড়ে যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষ, নিহত ৪

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:০৪
ভারতের ছত্তিশগড়ে যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর স্টেশনের কাছে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের কোচ একটি মালবাহী ট্রেনকে ধাক্কা দেয়। এই দুর্ঘটনায় চারজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর জেলায় হাওড়া রুটের লালখাদানের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ট্রেনের সংঘর্ষের পরের ধারণ করা এক ভিডিওতে দেখানো হয়েছে, একটি ট্রেনের বগি অন্যটির উপরে উঠে বিশ্রাম নিচ্ছে, এবং ধাক্কায় এর সামনের অংশটি ভেঙে পড়েছে।

স্থানীয় এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক তখনই রায়গড় দিক থেকে আসা আরেকটি ট্রেন পেছন থেকে তার সাথে ধাক্কা খায়।

রেলওয়ে কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, বিলাসপুর স্টেশনের কাছে বিকেল ৪টার দিকে মেমু (মেইনলাইন ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট ট্রেন) ট্রেনের কোচটি একটি মালবাহী ট্রেনের সাথে ধাক্কা খায়। রেলওয়ে জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সূত্র: টাইমস অফ ইন্ডিয়া

 
ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

ভারত ট্রেন আহত ট্রেন দুর্ঘটনা

