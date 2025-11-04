সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এবারও ব্রাজিল দলে জায়গা হলো না মাঠে ফেরা নেইমারের

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৩
এবারও ব্রাজিল দলে জায়গা হলো না নেইমারের। ছবি: সংগৃহীত

চলতি বছরের নভেম্বরে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। আফ্রিকার দেশ সেনেগাল ও তিউনিসিয়ার বিপক্ষে লন্ডন ও ফ্রান্সে খেলবে সেলেসাওরা। আসন্ন এই দুই ম্যাচকে সামনে রেখে দল ঘোষণা করেছে কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তবে সেই দলে এবারও জায়গা হয়নি নেইমারের। 

চোট কাটিয়ে ৪৩ দিন পর মাঠে ফেরেন নেইমার। রোববার (২ নভেম্বর) সান্তোসের হয়ে মাঠে ফিরলেও জাতীয় দলে তাকে বিবেচনা করেননি আনচেলত্তি। তিনি বলেন, 'নেইমারের সঙ্গে এখনো কথা হয়নি। দেখা যাক, সে কবে সম্পূর্ণ ফিট হয়ে খেলতে পারে।' ২০২৩ সালের পর থেকে ব্রাজিলের হয়ে মাঠে নামেননি নেইমার।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ঘোষিত ২৬ সদস্যের এই স্কোয়াডে তিনজন নতুন মুখ সুযোগ পেয়েছেন—পালমেইরাসের স্ট্রাইকার ভিতর রক, অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার ফাবিনিয়ো। দীর্ঘ তিন বছর পর জাতীয় দলে খেলবেন তিনি। 

এছাড়া ২০২৩ সালে অভিষেক করা তরুণ ফরোয়ার্ড ভিতর রক প্রায় দুই বছর পর আবারও ডাক পেয়েছেন। ফাবিনিয়ো ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের পর এবারই প্রথম ডাক পেলেন। অন্যদিকে আর জুবা প্রথমবারের মতো ব্রাজিল দলে সুযোগ পেয়েছেন।

ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি

সম্প্রতি এল ক্লাসিকোতে কোচের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকেও দলে রেখেছেন আনচেলত্তি। তিনি বলেন, ‘ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সঙ্গে আমাদের ভালো সম্পর্ক আছে, যেমনটা অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গেও। তার সঙ্গে কথা হয়েছে। নিজের ভাবনাটা তাকে বলেছি, সে একটা ভুল করেছে। ভুলটা বুঝতে পেরে ক্ষমাও চেয়েছে। আমার বিশ্বাস ব্যাপারটা ওখানেই শেষ। সে আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।’

আগামী ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় আর্সেনালের এমিরেটস স্টেডিয়ামে সেনেগালের বিপক্ষে মাঠে নামবে ব্রাজিল। এরপর ১৯ নভেম্বর রাত ১টা ৩০ মিনিটে ফ্রান্সের লিলের ডেকালথন স্টেডিয়ামে তিউনিসিয়ার মুখোমুখি হবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। 

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই দুটি ম্যাচকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন কোচ আনচেলত্তি। তিনি বলেন, ‘আমরা যেসব পরীক্ষা করেছি সেগুলো ভালোই হয়েছে; কারণ, এর মাধ্যমে আমরা এমন কয়েকজন খেলোয়াড়কে মূল্যায়ন করতে পেরেছি, যাদের সম্পর্কে আগে ভালোভাবে জানতাম না।’

