মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নিবন্ধন পাচ্ছে আলোচিত ডেসটিনির রফিকুল আমীনের দল

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:২৪
ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল আমীন

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরমধ্যে আলোচিত ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল আমীনের গড়া বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টিকেও নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন আয়োজনকারী সংস্থাটি।  

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ দলটির সঙ্গে আরও দুটি দলের নিবন্ধন দেওয়ার ঘোষণা দেন।

চলতি বছর ১৭ এপ্রিল ‘বাংলাদেশ আ-আম জনতা পার্টি’ নামে প্রথমে দল গঠন করেন রফিকুল আমীন। পরবর্তীকালে আম জনতার দলের আপত্তির মুখে নামটি পরবর্তন করে রাখা হয় ‘বাংলাদেশ আমজনগণ পার্টি’। দল গঠনের দিনই ডেসটিনির ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকরা নির্বাচন ভবনের সামনে এসে মানববন্ধন করেন। 

আইন অনুযায়ী, পরবর্তী প্রক্রিয়ায় দাবি আপত্তি আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি দেবে ইসি। এতে কোনো আপত্তি না আসলে বা আপত্তি আসলে তা নিষ্পত্তির পর সনদ দেবে নির্বাচন কমিশন।

এদিকে দলটিকে নিবন্ধন দেওয়ার ঘোষণায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তালিকা থেকে ছিটকে পড়া আম জনতার দলের সদস্য সচিব তারেক রহমান। তিনি বলেন, ৪৩ লাখ গ্রাহকের অর্থ লুট করে, এক মাস আগে এসে দল খুলে নিবন্ধন পেল ডেসটিনি। আমরা বছরের পর বছর রাজনীতি করে নিবন্ধিত হই না। রাজনীতি শুধু বুর্জোয়াদের জন্য।

উল্লেখ্য, ডেসটিনি বাংলাদেশের একটি আলোচিত প্রতিষ্ঠান, যার বিরুদ্ধে গ্রাহক টাকা মেরে দেওয়াসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীন অর্থপাচার ও ডেসটিনি ট্রি প্লান্টেশন নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের করা দুটি মামলায় দীর্ঘ সময় কারাভোগ করেন। তবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তিনি কারামুক্তি পান।

ডেসটিনি-২০০০ লিমিটেড পণ্যগুলো এমএলএম পদ্ধতিতে সরাসরি বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করত। এই পদ্ধতির ব্যবসার মাধ্যমে চার হাজার কোটি টাকা অর্থ আত্মসাৎ ও বিদেশে অর্থপাচার করে বলে সে সময় গণমাধ্যমে অনেক প্রতিবেদন এসেছিল। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের আমলে করা মামলায় রফিকুল আমীনকে কারাভোগ করতে হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আদালতের নির্দেশে ডেসটিনির সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংক হিসাব স্থবির করে রাখা হয়। ফলে সে প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায়। 

ইত্তেফাক/এনএ

