‘এক বাক্স নীতি’ নিয়ে নির্বাচনে লড়বে ইসলামপন্থি দলগুলো: চরমোনাই পীর

দেশের সব ইসলামপন্থি শক্তি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘এক বাক্স নীতি’ নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করবে বলে জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম (চরমোনাই পীর)। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংসদ সদস্য প্রার্থীদের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
দেশের মানুষ ইসলামের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে উল্লেখ করে রেজাউল করীম বলেন, এই বাস্তবতায় দেশের সকল ইসলামপন্থি শক্তি একত্রে ‘এক বাক্স নীতি’ গ্রহণ করেছে, যাতে ইসলাম-মনস্ক মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত না হয়। এই ঐক্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে কালোটাকা ও পেশিশক্তির বিরুদ্ধে সততা, জনসেবা ও সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে আগামী নির্বাচনে লড়াই করতে হবে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো, বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে ইনশাআল্লাহ।
তিনি আরও বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ফলেই ফ্যাসিবাদ উৎখাত হয়েছে, আজকের এই নতুন বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি। সেই জুলাইয়ের প্রত্যাশা বাস্তবায়নে ‘জুলাই সনদ’-কে আইনি ভিত্তি দেওয়ার জন্য আমরা তফশিল ঘোষণার আগেই গণভোট আয়োজনের দাবি জানিয়েছি। স্বৈরতন্ত্রের স্থায়ী বিলোপে আমরা পিআর (প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতির কথা বলে যাচ্ছি। আমাদের দাবির মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। আমাদের লক্ষ্য দেশে যেন আর কোনো দিন কোনো স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রেজাউল করীম বলেন, এই লড়াইয়ে জিততেই হবে, অন্যথায় জুলাইয়ের জীবন উৎসর্গকারী শহীদ ও আহতদের রক্ত তাদের অভিশাপ দেবে।
তিনি জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে তফসিলের আগেই গণভোট আয়োজনের দাবি জানান এবং দেশে স্বৈরতন্ত্রকে স্থায়ীভাবে বিলোপের জন্য পিআর পদ্ধতি চালুর কথা বলেন।
বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আলোচনার মাধ্যমে বিভেদ দূর করে একটি আনন্দমুখর ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানান চরমোনাই পীর।
দিনব্যাপী কর্মশালায় নির্বাচনী কৌশল এবং সম্ভাব্য সমস্যা নিয়ে কৌশলগত আলোচনা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ্ আল ফরিদি, অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল আলম প্রমুখ।