আয়ারল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা করল বিসিবি 

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য বাংলাদেশের দল ঘোষণা করেছে (বিসিবি)। দীর্ঘ সময় পর দলে ফিরেছেন পেসার এবাদত হোসেন, আর অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত।
এছাড়া দলে জায়গা পেয়েছেন মাহমুদুল হাসান জয়, তবে শ্রীলঙ্কা সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন এনামুল হক বিজয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন এবং নাঈম হাসান।
বাংলাদেশ দল ও আয়ারল্যান্ড দলের জন্য সিরিজটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি নতুন খেলোয়াড়দের সমন্বয়, অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের ফর্ম যাচাই এবং দলগত কৌশল পরীক্ষা করার সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
আয়ারল্যান্ডের দল ঢাকায় পৌঁছাবে আগামী ৬ নভেম্বর। সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১১ নভেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। দ্বিতীয় টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ১৯ নভেম্বর মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
এই সিরিজটি বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিমের জন্য একটি বিশেষ মাইলফলক এনে দিতে পারে, কারণ সিরিজের দুটি ম্যাচ খেলতে পারলেই তিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ১০০টি টেস্ট খেলার কীর্তি গড়বেন।
বাংলাদেশ দল
নজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন কুমার দাস, জাকের আলি অনিক, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, এবাদত হোসেন চৌধুরী, হাসান মুরাদ।