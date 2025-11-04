অনিল আম্বানির ৮৫৩ মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 

ভারতের আর্থিক অপরাধ তদন্তকারী সংস্থা অর্থ পাচারের তদন্তের অংশ হিসেবে শিল্পপতি রিলায়েন্স অনিল আম্বানি গ্রুপের কোম্পানিগুলোর সাথে যুক্ত ৭৫ বিলিয়ন রুপি (৮৫৩ মিলিয়ন ডলার) মূল্যের সম্পত্তি জব্দ করেছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এক বিবৃতির মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বার্তাসংস্থা এএফপি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জানিয়েছে, তারা তদন্তের অংশ হিসাবে ৭৫ বিলিয়ন রুপির বেশি মূল্যের সম্পদ ফ্রিজ করেছে। যার মধ্যে অফিসের চত্বর, আবাসিক ইউনিট ও ১৩২ একরের বেশি জমি রয়েছে।
আর্থিক অপরাধ তদন্তকারী সংস্থাটি বলেছে, তারা রিলায়েন্স অনিল আম্বানি গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর দ্বারা জনগণের অর্থের ‘জালিয়াতিমূলক অপব্যবহার’ খুঁজে পেয়েছে এবং তারা এই অপরাধের অর্থ ‘তাদের বৈধ দাবিদারদের কাছে ফিরিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’।
এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানির ছোট ভাই অনিল, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু গত দুই দশকে তার ভাগ্যের অবনতি হয়েছে।
অনিল আম্বানি নিয়ন্ত্রিত সংস্থা রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার সোমবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইডির কোম্পানির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার এই সিদ্ধান্তে ব্যবসার কার্যক্রমে ‘কোনো প্রভাব পড়বে না’।
এই শিল্পপতি সাম্প্রতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তদন্তের আওতায় এসেছেন। তদন্তকারীরা ব্যাংকঋণের অপব্যবহার থেকে শুরু করে অর্থপাচার পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করছেন।
ইডি জানিয়েছে, তারা আগস্ট মাসে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (সিবিআই) করা একটি ফৌজদারি মামলার ভিত্তিতে এই তদন্ত শুরু করেছে।
সিবিআইয়ের কাছে মামলাটি এসেছে দেশের বৃহত্তম ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (এসবিআই) একটি জালিয়াতির অভিযোগ থেকে। ইডি জানিয়েছে, রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড নতুন ট্যাব খুলেছে এবং এর গ্রুপ কোম্পানিগুলি ‘এভারগ্রিনিং’ ঋণের মাধ্যমে ১৩৬ বিলিয়ন টাকারও বেশি অর্থ সরিয়ে নিয়েছে। এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে চাপগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের নতুন ঋণ দেওয়া হয় যাতে তারা বিদ্যমান ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়।
এতে আরও বলা হয়েছে, এই কোম্পানিগুলি ভুয়া কোম্পানিগুলির মাধ্যমে ইয়েস ব্যাংক (YES) থেকে ঋণসহ ১০০ বিলিয়ন টাকারও বেশি সরকারি তহবিল পেয়েছে।
রিলায়েন্সের একজন মুখপাত্র সেই সময় বলেছিলেন, শিল্পপতি ‘দৃঢ়ভাবে সমস্ত অভিযোগ ও চার্জ অস্বীকার’ করেছেন এবং ‘যথারীতি আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন’।
অনিল আম্বানিকে সর্বশেষ সাত বছর আগে জনসমক্ষে দেখা গিয়েছিল যখন ভারতের বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধী ফ্রান্স থেকে রাফাল জেট কেনার সঙ্গে সম্পর্কিত ‘আপত্তিকর লেনদেনের’ জন্য তাকে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিযুক্ত করেছিলেন—যদিও উভয় পক্ষই সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিল।
ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে জেট চুক্তি নিয়ে তদন্তের আহ্বান খারিজ করে দিয়েছিলেন।