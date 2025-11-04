বাগেরহাটের রামপালে বিএনপির সমাবেশ থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাসচাপায় মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় খুলনা-মংলা মহাসড়কের বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার বাবুরবাড়ি বেলাই ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- রামপাল উপজেলার রাজনগর ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী জামির ইজাদ্দার (৫০), মিজান ব্যাপারি (৪৫) ও হরিপদ রায় (৪০)।
দুর্ঘটনায় তিন জন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রামপাল থানার ওসি মো. আতিকুর রহমান।
পুলিশ জানায়, রামপাল উপজেলার ভাগা বালুর মাঠে বিএনপির এক সমাবেশ শেষে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন তিন আরোহী। সন্ধ্যায় বাবুরবাড়ি বেইলী ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে দ্রুতগতির একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলে থাকা তিন আরোহী নিহত হন।
রামপাল থানার ওসি মো. আতিকুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, উপজেলার ভাগা বালুর মাঠে বিএনপির সমাবেশ থেকে মোটরসাইকেলে ফিরছিলেন তারা। পথে বাবুরবাড়ি বেইলী ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে দ্রুতগতির একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিন জন নিহত হন। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।