মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শেরপুরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে মিললো ১০৬ বস্তা সরকারি সার

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১:২৯
জব্দ হওয়া সারের বস্তা। ছবি: ইত্তেফাক

শেরপুরের শ্রীবরদীতে একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুদ করা ১০৬ বস্তা ডিএপি ও এমওপি সার জব্দ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাতে উপজেলার রানীশিমুল ইউনিয়নের ভায়াডাঙ্গা বানিয়াপাড়া গ্রামে মোশারফ হোসেন বাবু নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে সারগুলো জব্দ করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মনীষা আহমেদ। এসময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাহমুদুল হাসান আকন্দ, রানীশিমুল ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান সুজাসহ স্থানীয় এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ডিলারদের কাছ থেকে সরকারি সারগুলো সংগ্রহ করে বাড়িতে মজুদ করেন মোশারফ হোসেন বাবু। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সার মজুদের খবর পেয়ে এই অভিযান চালানো হয়। মূলত কৃষকদের কাছে বেশি দামে বিক্রির উদ্দেশেই সারগুলো মজুদ করা হয়েছিল।

ইউএনও মনীষা আহমেদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। অবৈধভাবে সার মজুদের ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অবৈধভাবে মজুত করা ১০৬ বস্তা সার জব্দ করে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার জিম্মায় রাখা হয়েছে।

