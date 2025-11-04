সেকশন

মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আমি মরে গেলে তুমিও মরে যেয়ো — অক্ষয় কুমারকে টুইঙ্কেল খান্না

আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২১:৩২
অক্ষয় কুমার ও টুইঙ্কেল খান্না। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি অক্ষয় কুমার ও টুইঙ্কেল খান্না। ২০০১ সালে তাদের বিয়ের পর কেটেছে প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময়, তবু তাদের সম্পর্ক নিয়ে বলিউডে এখনও রয়েছে নানান আলোচনা-সমালোচনা।

অক্ষয় কুমার একসময় বলিউডের সবচেয়ে রোমান্টিক ও বিতর্কিত নায়ক। শুটিং সেটেই বহু প্রেমের গল্পে জড়িয়েছেন তিনি। কখনও সম্পর্ক গড়েছে, কখনও ভেঙেও গেছে বাগ্‌দানের আগেই। অবশেষে রাজেশ খান্না ও ডিম্পল কাপাড়িয়ার মেয়ে টুইঙ্কল খান্নার সঙ্গেই থিতু হন এই সুপারস্টার।

তবে অক্ষয়ের অতীত প্রেমের ইতিহাস এখনো নাকি মাঝে মাঝে ভাবায় টুইঙ্কলকে। ভারতীয় গণমাধ্যম জানায়, হাস্যরসের ছলে হলেও টুইঙ্কল একবার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন— ‘আমি মরে গেলে তুমিও বিষ খেয়ে মরে যেয়ো। তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী যদি আমার জামা-কাপড় বা ব্যাগ ব্যবহার করে, সেটা আমি সহ্য করতে পারব না।’ এই এক বাক্যেই ফুটে ওঠে ভালোবাসা, ঈর্ষা, রসবোধ আর টুইঙ্কলের তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব।

বর্তমানে এই তারকা দম্পতির সংসারে রয়েছে দুই সন্তান— ছেলে আরভ কুমার ও মেয়ে নিতারা। বড় ছেলে আরভ এখন লন্ডনে ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনা করছেন, আর কন্যা নিতারা সদ্য কৈশোরে পা দিয়েছে।

ইত্তেফাক/এএম/আরজেড

বিষয়:

বিনোদন বলিউড অক্ষয় কুমার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মীনা কুমারী হচ্ছেন কিয়ারা

‘খুব পরিপাটি পুরুষ আমার একেবারেই পছন্দ নয়’

শাহরুখ-ব্র্যাড পিটের একই লুক, দুই তারকাকে নিয়ে ‘কপি’র গুঞ্জন

দুই মিনিটের বিতর্কিত দৃশ্য দিয়ে আলোচনায়, নীরবেই সরে গেলেন অভিনেত্রী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিয়েতে অনীহা ভারতীয় অভিনেত্রীর

প্রতি জন্মদিনে শাহরুখের নামে চাঁদে জমি কেনেন নারী ভক্ত

‘কিং’-এর টাইটেল উন্মোচন, জন্মদিনে শাহরুখের রাজকীয় চমক

বলিউড বাদশাহর আজ ৬০ বছর, শুভ জন্মদিন শাহরুখ খান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng