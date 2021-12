নিহত হওয়ার আগে যেখানে যাচ্ছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা প্রধান

ভারতের প্রতিরক্ষা প্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত নিহত হয়েছেন এক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায়। ভারতীয় এয়ারফোর্স এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, তিনি নীলগিরি হিলসের ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজে যাচ্ছিলেন। সেখানে ফ্যাকাল্টি এবং স্টুডেন্ট অফিসারদের উদ্দেশ্য তার ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল।

বুধবার (৮ ডিসেম্বর) এসব জানা গেছে। এদিকে জেনারেল রাওয়াত একজন অসামান্য যোদ্ধা ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একথা জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া।

Gen Bipin Rawat, Chief of Defence Staff (CDS) was on a visit to Defence Services Staff College, Wellington (Nilgiri Hills) to address the faculty and student officers of the Staff Course today.