রিজওয়ানকে পেতে অপেক্ষায় সারাহ

বিশ্ব ক্রিকেটে এখন আলোচিত নাম মোহাম্মদ রিজওয়ান। শেষ হতে যাওয়া ২০২১ সালটা তার স্বপ্নের মতো কেটেছে। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে ইতিহাস গড়েছেন। করেছেন এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে একমাত্র ব্যাটার হিসেবে এক হাজারের অধিক রানের রেকর্ড। গড়ও প্রায় ৭৪ করে।

তাইতো দুর্দান্ত ফর্মে থাকা পাকিস্তানি এই উইকেটকিপার ব্যাটার ডাক পেয়েছেন ইংল্যান্ডের মর্যাদাপূর্ণ কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে। তাকে দলে ভিড়িয়েছে সাসেক্স ক্রিকেট। এই দলের হয়ে আসন্ন কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে মাঠ মাতাবেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। জানা গেছে, পুরো আসরেই খেলতে দেখা যাবে তাকে।

অন্যদিকে, সাসেক্সের নারী দলের হয়ে খেলছেন সারাহ টেইলর। ইংল্যান্ড দলের সাবেক এই তারকা নারী ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা উইকেটরক্ষক ব্যাটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও নিয়মিত ঘরোয়া লিগ খেলে যাচ্ছেন।

সাসেক্সে রিজওয়ানকে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনিও। এক টুইট বার্তায় সারাহ টেইলর বলেন, ‘রিজওয়ানের কাছ থেকে শেখার জন্য তর সইছে না, এটা সাসেক্সের সেরা চুক্তি।’

