জয়-শরিফুলে মুগ্ধ ইয়ান বিশপ

২০২০ সালে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়েই বিশ্বকে নিজেদের আগমনি বার্তা দিয়েছিল বাংলাদেশি যুবারা। তবে একটা শঙ্কাও ছিল। কারণ, অতীত ইতিহাস বলে বাংলাদেশের হয়ে যুব দলে ভালো করলেও অনেকে ক্রিকেটারই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি, হারিয়ে গেছেন। তবে সেই শঙ্কা দূর করে আলো ছড়াচ্ছেন যুব বিশ্বকাপজয়ী দলের দুই সদস্য পেসার শরিফুল ইসলাম ও ব্যাটার মাহমুদুল হাসান জয়।

মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টেস্টে বল হাতে বেশ উজ্জ্বল শরিফুল। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের সবচেয়ে সফল বোলার তিনি। ২৬ ওভার বল করে মাত্র ২.৬৫ ইকোনোমি রেটে ৬৯ রান দিয়ে শিকার করেছেন গুরুত্বপূর্ণ ৩টি উইকেট। অবশ্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অভিষেক হওয়ার পর থেকেই প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন এই তরুণ।

অন্যদিকে, কেবল নিজের ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমেছেন মাহমুদুল হাসান জয়। আর তাতেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধ কন্ডিশনে বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলিং লাইনআপের বিপক্ষে বেশ ধৈর্য্য নিয়ে ব্যাটিং করে যাচ্ছেন তিনি। দ্বিতীয় দিন শেষে ৭০ রানে অপরাজিত আছেন। এই রান করতে বল খেলেছেন ২১১টি। কিউই বোলারদের কোনো সুযোগই দিচ্ছেন না এই ব্যাটার।

এদিকে, এই দুই তরুণের পারফরম্যান্সে নিজের মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তী ইয়ান বিশপ। এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, ‘নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধ কন্ডিশনে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ দলের সদস্য মাহমুদুল হাসান জয় ও শরিফুলকে বাংলাদেশের হয়ে অবদান রাখতে দেখতে পারাটা দারুণ।’

