হিজাব পরার দাবিতে বিক্ষোভ করায় ৫৮ ছাত্রী বহিষ্কার

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা আরোপের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে ভারতের কর্ণাটক রাজ্য সরকার। এর মধ্যেই হিজাব পরিধানের অধিকারের পক্ষে বিক্ষোভ করায় রাজ্যের শিবমোগা জেলার একটি কলেজের ৫৮ ছাত্রীকে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। খবর প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়া টিভি নিউজ, দ্য কুয়াইন্ট, মিড-ডে ও রিপাবলিক ওয়াল্ড।

সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল শুক্রবার ওই শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন। এর পরই কলেজ কর্তৃপক্ষের থেকে এমন সিদ্ধান্ত আসলো। তবে বহিষ্কার হলেও নিজেদের অধিকারের দাবিতে এখনো অনড় অবস্থানে ওই মুসলিম শিক্ষার্থীরা।

এদিকে, বহিষ্কার হওয়া ছাত্রীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অন্যান্যদের বিরুদ্ধেও ১৪৪ ধারা ভাঙার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে কর্তৃপক্ষ।

আইএএনএসকে কলেজটির অধ্যক্ষ বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ করার হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী আদেশ অনুযায়ী, তারা হিজাব পরিহিত শিক্ষার্থীদের ক্লাসে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারবে না। কিন্তু শিক্ষার্থীরা সেই নির্দেশনা মানছে না।

এর আগে গত সপ্তাহে কর্ণাটক হাইকোর্ট এক নির্দেশনায় জানিয়েছেন, আদালতে বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের স্কুল ও কলেজগুললোতে হিজাব সহ যে কোনো ধর্মীয় পোশাক নিষিদ্ধ থাকবে। এ নিয়ে অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করা হয়েছে।

Students of Shiralakoppa government school, Shivamogga protest for Hijab. The students were suspended and asked not to turn up at they school for protests, they say. The school authorities have denied issuance of suspension orders. ⁦@TheQuint⁩ pic.twitter.com/ZGi8Tubq5o