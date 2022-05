সৌদি আরবের পর্যটন দূত হলেন মেসি

সৌদি আরবে এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছিলেন লিওনেল মেসি। তবে এবারের আসাটা অন্য কারণে। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে লোহিত সাগরের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। একই সঙ্গে সৌদি আরব পর্যটনের আনুষ্ঠানিক দূত হিসেবেও যাত্রা শুরু করেছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার।

গতকাল (১০ মে) ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। সেটিতে দেখা গেছে, শেষ বিকেলে ইয়র্ডে বসে লোহিত সাগরে সূর্যাস্ত উপভোগ করছেন মেসি। সঙ্গী তার জাতীয় দল ও পিএসজি সতীর্থ লিয়ান্দ্রো পারেদেস ও এক বন্ধু।

এর পরই একই দিন নিজেদের পর্যটন দূত হিসেবে লিওনেল মেসির নাম ঘোষণা করেন সৌদি পর্যটনমন্ত্রী আহমেদ আল-খাতেব। সৌদি গেজেট জানিয়েছে, মেসিকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়েছে সৌদি কর্তৃপক্ষ।

এক টুইট বার্তায় সৌদি পর্যটনমন্ত্রী আহমেদ আল-খাতেব বলেন, ‘মেসি ও তার বন্ধুদের সৌদিতে স্বাগত। আপনাকে নিয়ে লোহিত সাগরের সৌন্দর্য উপভোগ ও আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস জানাতে অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না। সৌদিতে এটাই লিওর প্রথম ভ্রমণ নয়, শেষবারও নয়। আনন্দের সঙ্গে আমি মেসিকে সৌদি পর্যটনের দূত ঘোষণা করছি।’

I am pleased to welcome Lionel Messi to Saudi Arabia We are excited for you to explore the treasures of the Red Sea, the Jeddah Season and our ancient history.

This is not his first visit to the Kingdom and it will not be the last! @VisitSaudiNow pic.twitter.com/RDfxFIRjrt