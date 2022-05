ফেসবুক আসক্তি থেকে মুক্তি পাবেন যেভাবে

দৈনন্দিন জীবনের নানা কর্মকাণ্ডে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ব্যবহার করি। তবে বর্তমানে ফেসবুক ব্যবহার এক ধরণের আসক্তিতে পরিণত হয়েছে। কোন এক অদৃশ্য টানে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেসবুকে কাটিয়ে দেই। জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়তে শুরু করে।

গবেষকরা বলছেন, ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মাত্র চার সপ্তাহের জন্য নিষ্ক্রিয় (ডিঅ্যাক্টিভেট) কিংবা বন্ধ রাখলে মানুষের আচরণ এবং মানসিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। শুধু তাই নয়; টানা কয়েক দিনের জন্য ফেসবুক ব্যবহার বন্ধ রাখলে ফেসবুক আসক্তি কমে যায়।

কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি কর্মজীবনেও ফেসবুকের অনেকটা বেশি প্রভাব আছে, তাই একেবারে হয়তো ফেসবুক বন্ধ করে দেওয়াটা বোকামি হতে পারে। কারণ প্রযুক্তির এই যুগে ফেসবুকহীন মানুষ প্রায়ই হাস্যরসের কারণ হয়ে যেতে পারেন। তবে চাইলে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ফেসবুকের ব্যবহার। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফেসবুক ব্যবহার করাটাও আসক্তি কমিয়ে আনতে উপকার করতে পারে। তাই আগে জানতে হবে প্রতিদিন কত ঘণ্টা ফেসবুক ব্যবহার করছেন।

একই যায়গাতেই আপনি আপনার ফেসবুক ব্যবহারের সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এখান থেকেই। এই জন্য আপনাকে আবারো আপনার ফোনে থাকা ফেসবুক অ্যাপ থেকে Menu > Settings & Privacy > Settings > Your Time on Facebook সিলেক্ট করুন। এখানে আপনি দেখতে পারবেন Set Daily Time Reminder> Choose an amount of time > Set Reminder-এই অপশনে সেট করে আপনি মোট কত সময় ফেসবুক ব্যবহার করতে চান, তা-ও ঠিক করে নিতে পারবেন। সেই সময় সম্পূর্ণ হওয়ার আগে অ্যাপ থেকে আপনাকে নোটিফিকেশন পাঠানো হবে।

এছাড়াও, নোটিফিকেশনের হাত থেকে বাঁচতে Quiet Mode শিডিউল করতে পারেন। এর ফলে আপনার ফোনে পুশ নোটিফিকেশন বন্ধ করে দেবে ফেসবুক।