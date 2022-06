এক ক্যানেই কোক আর জ্যাক ড্যানিয়েলসের ককটেল

বিশ্বখ্যাত দুই পানীয় প্রস্তুতকারী ব্র্যান্ড কোকাকোলা ও ব্রাউন-ফরম্যান মিলে বাজারে আনতে যাচ্ছে ক্যানবন্দি রেডি ককটেল। ‘জ্যাক অ্যান্ড কোক’ নামে এ পানীয়তে থাকবে কোক এবং জ্যাক ড্যানিয়েলসের হুইস্কির মিশ্রণ। এ বছরের শেষদিকে এটি বাজারে আসতে পারে।

সম্প্রতি মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় দুই পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থার মেলবন্ধনের ফসল এ ককটেল শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা পান করতে পারবেন। বাজারের চাহিদা এবং আইনি শর্তাবলীর ভিত্তিতে এ পানীয় প্রস্তুত করা হবে।

প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, বিশেষ এই ককটেলে অ্যালকোহলের পরিমাণ থাকবে ৫ শতাংশ। তবে দেশভেদে অ্যালকোহলের মাত্রার তারতম্য হতে পারে। সুগার ফ্রি প্যাকেজিংয়েও এটি পাওয়া যাবে। এ বছরের শেষদিকেই বাজারে আসতে পারে এই ককটেল।

