ইরানের আইআরজিসি সদস্যদের কানাডা প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) প্রায় ১০ হাজার সদস্যকে কানাডায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। খবর আল-জাজিরার।

শুক্রবার (৭ অক্টোবর) একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় ট্রুডো জানান, কানাডার ইমিগ্রেশন অ্যান্ড রিফিউজি প্রোটেকশন অ্যাক্টের মাধ্যমে আরোপিত নতুন দণ্ডের অধীনে আইআরজিসির শীর্ষ ৫০ শতাংশ সদস্য আজীবন কানাডায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা পাবে।

তিনি আরও বলেন, এটি একটি স্থায়ী সিদ্ধান্ত। এর মানে হলো আইআরজিসি নেতৃত্বের ১০ হাজারেরও বেশি সদস্য কানাডায় চিরতরে অগ্রহণযোগ্য হবে।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর একটি শাখা হলো আইআরজিসি। শাখাটি ইরান সরকারের গোপন বিদেশী অভিযান এবং আঞ্চলিক মিত্রদের জন্য সামরিক সহায়তা করে থাকে।

