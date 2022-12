নারী অধিকারের প্রচারণা চালানোয় ইরানি ফুটবলারের মৃত্যুদণ্ড

ইরানের পেশাদার ফুটবলার আমির নাসর-আজাদানির মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ইরানে 'নারী অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার জন্য প্রচারণা'র জন্যই মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি করা হবে তাকে। খবর দ্য টেলিফগ্রাফের।

গত সেপ্টেম্বরে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেন নারীদের পোশাক ও মৌলিক অধিকার নিয়ে আন্দোলনকরা ২২ বছর বয়সী নারী মাশা আমিনি। তার মৃত্যুতেই সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে দেশব্যাপী। সরকার বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই ইরানের ফুটবলার আমির নাসর–আজাদানি নারীদের অধিকারের জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন। তার এই প্রচার চালানো ভালোভাবে নেয়নি ইরানের সরকার। সরকার বিরোধী কার্যকলাপের জন্যই আজাদানির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে।

আজাদানির মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণায় হতবাক হয়েছেন ফুটবল খেলোয়াড়দের ইউনিয়ন ফিফপ্রো। নিজেদের দেওয়া এক বিবৃতিতে আজাদানির শাস্তি অবিলম্বে প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছেন ফিফপ্রো।

ফিফপ্রোর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে একটি টুইটবার্তায় জানানো হয়েছে, ‘‌পেশাদার ফুটবলার আমির নাসর–আজাদানি তার দেশে নারীর অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার জন্য প্রচারণা চালানোর পরে ইরানে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হয়েছেন। এটি চরম হতবাক করার মতো একটি ঘটনা।’

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph