না ফেরার দেশে ফুটবল সম্রাট

ফুটবল কিংবদন্তী পেলে আর নেই। ৮২ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ওপারে পাড়ি দিলেন ফুটবলের রাজা।

সাও পাওলোর আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন পেলে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত একটায় (বাংলাদেশ সময়) বিবিসির এক অনলাইন প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়।

ফুটবল সম্রাটের জন্ম ১৯৪০ সালের ২৩ অক্টোবর। বাবার দেওয়া নাম এডসন আরান্তেস দি নাসিমেন্তো। সে নামে অবশ্য তাঁকে চেনেনি বিশ্ব। ১৯৫৮ সালে ব্রাজিলের হয়ে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেন তিনি। পর পর চারটি বিশ্বকাপে খেলেছেন। তার মধ্যে তিন বার চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। বিশ্বের আর কোনও ফুটবলারের তিনটি বিশ্বকাপ জয়ের নজির নেই।

ফুটবল মাঠে তার সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেননি প্রতিপক্ষের কোনো ডিফেন্ডার। সেই তিনি জীবনের মাঠে হার মানলেন মরণব্যাধি ক্যান্সারের কাছে। ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াইটা ছিলো দীর্ঘদিনের, আর পারলেন না।

ক্যান্সারের পাশাপাশি পেলের শরীরে গতবছর টিউমারও ধরা পড়েছিলো, অপারেশন করে সেটি অপসারণ করা হলেও শারীরিক জটিলতা যেন তার পিছু ছাড়ছিলো না। ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ এই লড়াই শেষে বিশ্বজোড়া ভক্তদের কাঁদিয়ে অবশেষে না ফেরার দেশেই পাড়ি জমালেন ফুটবলের রাজা 'কালোমানিক' পেলে।

Brazilian legend Pelé has passed away at 82.



RIP. A legend that will be remember forever