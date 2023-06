কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি ও ‘উত্তম কৃষিচর্চা’

বাংলাদেশে কৃষি খাতে যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কৃষকবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর ভাষ্যে, ‘Having achieved food security for its large and growing population, Bangladesh is increasingly shifting its focus towards nutrition security and food exports।’ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পরের লক্ষ্য কৃষিকে আধুনিকায়ন ও লাভজনক করা। আর এই লক্ষ্য অর্জনের পথে আগামী ‘দুই দশক’ বাংলাদেশের কৃষি খাত দ্রুতগতির রূপান্তরধর্মী এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে। আর এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে থাকবে ‘উত্তম কৃষিচর্চা’।

উত্তম কৃষিচর্চার (Good Agricultural Practices (GAP)) কেতাবি সংজ্ঞা পেতে হলে যেতে হবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক ২০১৬ সালে প্রকাশিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলে। সেখানে ‘উত্তম কৃষিচর্চা’কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, ‘collection of principles to apply for on-farm production and post-production processes, resulting in safe and healthy food and non-food agriculture products’ রূপে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ‘উত্তম কৃষিচর্চা নীতিমালা-২০২০’-এর বর্ণনামতে, ‘এটি একগুচ্ছ নীতিবিধি ও প্রযুক্তিগত সুপারিশমালা, যা সামগ্রিক কৃষি উত্পাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিবহনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করা হয়, যা মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পণ্যের মানোন্নয়ন ও কাজের পরিবেশ উন্নত করে।’

দেশে দেশে উত্তম কৃষিচর্চা অনুশীলনের সম্মতির মানদণ্ডের (Compliance Criteria) কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। কোন দেশ তাদের নিজেদের আর্থসামাজিক, কৃষ্টি ভবিষ্যত্ পরিকল্পনা মোতাবেক সম্মতির মানদণ্ড নির্ধারণ করে থাকে? অস্ট্রেলিয়া, জাপান অথবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশের জন্য কৃষি ব্যবস্থাপনার যে মানদণ্ড, বাংলাদেশের জন্য সেই একই মানদণ্ড বর্তমানে প্রযোজ্য নয়। Bangladesh Good Agricultural Practice (Bangladesh GAP) মোতাবেক বর্তমানে বাংলাদেশে ২৪৬টি উত্তম চর্চাকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে। আবার বর্তমানে প্রযোজ্য এমন অনেক মানদণ্ড ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। গুরুত্বের দিক থেকে অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রণের সূচকসমূহকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে, ১) অতি গুরুত্বপূর্ণ চর্চা, যা শতভাগ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

বাংলাদেশে কার্যকর ২৪৬টি উত্তম কৃষি চর্চার মানদণ্ডের মাঝে ‘পণ্য শনাক্তকরণ ও গতিবিধি (Traceability and recall)’ অনেকটা রবিঠাকুরের ‘তুমি কোন কাননের ফুল, কোন গগনের তারা’ গানের উত্তর খোঁজার মতো। কোনো কারণে কোনো পণ্যে খারাপ কিছু পাওয়া গেলে তা গোঁড়ায় সমাধান করা এবং সরবরাহ শিকলের কোনো পর্যায়ে ক্ষতিকর কিছু গোচরে এলে ভোক্তাকে তাত্ক্ষণিক জানিয়ে দেওয়া শতভাগ বাধ্যতামূলক করণীয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বহুমুখী প্রচেষ্টায় এ বছর আম রপ্তানি বেড়েছে। আমের এই বাজার মূলত প্রবাসী বাঙালি কেন্দ্রিক, মূলধারার সুপারশপে প্রবেশ করতে হলে Traceability থাকা আবশ্যক। সরকার Bangladesh GAP-এর আওতায় সন্ধানযোগ্যতা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

রোপণ সামগ্রী (Planting materials) উত্তম কৃষিচর্চার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। বীজ ও চারা হতে হবে নিখুঁত ও জীবাণুমুক্ত, বপনকাজে ব্যবহূত যন্ত্রপাতি হতে হবে জীবাণুমুক্ত, নার্সারি হবে নিবন্ধিত। বীজ কোম্পানির নাম, সীলমোহরসহ বীজ বপনের প্রতিটি পর্যায়ের তারিখ ও অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে যথাযথভাবে। ‘বেশি সারে বেশি ফসল’ এমন ভ্রান্ত ধারণা থেকে বের হয়ে এসে কৃষককে বিজ্ঞানভিত্তিক সার প্রয়োগে অভ্যস্ত হতে হবে। জমিতে সার ও মাটি উর্বরকারি পদার্থ (Fertilizers and soil additives) প্রয়োগ করতে হবে উত্পাদিত ফসলের ধরন ও মাটির ঘাটতি বিবেচনায় নিয়ে।

বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লবের অন্যতম উপকরণ সেচ। Bangladesh GAP মোতাবেক জমিতে সেচ এবং উত্পাদিত ফসল পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহূত পানি হতে হবে ক্ষতিকর উপাদানমুক্ত ও বিশুদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যেতে পারে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সালমোনেলার উপস্থিতির কারণে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ২৬ মে পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পান রপ্তানি বন্ধ ছিল। কারণ হিসেবে ইউরোপ থেকে জানানো হলো, বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা কোন এক চালানের ফাইটোস্যানিটারি পরীক্ষায় তারা সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি শনাক্ত করেছে। উক্ত সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া মূলত মানুষের পয়ঃবর্জ্যে বাস করে। পানের মতো একই অবস্থা হয়েছিল রাশিয়ায় আলু রপ্তানিতে। ফাইটোস্যানিটারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে রাশিয়ায় আলু রপ্তানি বন্ধ ছিল প্রায় ছয় বছর, যা মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ বছরই নতুন করে আবার চালু হয়েছে। ভবিষ্যতে ফাইটস্যানিটারি সনদ ছাড়া কোনো পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে জাহাজীকরণ করা হবে না। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষি মন্ত্রণালয় ঢাকার পূর্বাচলে দুই একর জমিতে স্থাপন করতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যাক্রিডিটেড পরীক্ষাগার।

ফসলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার (Harvesting and handling produce) ক্ষেত্রে উত্তম কৃষিচর্চার নীতিতে উত্পাদিত ফসল সরাসরি মাটিতে অথবা মেঝেতে রাখা যাবে না। ফসল কর্তন যন্ত্রপাতি, কনটেইনার, গুদাম, পরিবহন ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা হতে হবে অনুমোদিত নীতিমালা মেনে। উত্পাদিত ফসল রাখতে হবে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ দূরে। ফসল উত্পাদন থেকে শুরু করে বাজারজাত পর্যন্ত সব স্তরে নিয়োজিত কৃষক-কৃষানি ও শ্রমিকের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান ও অনুশীলন নিশ্চিত করতে হবে।

জিএমও (Genetically Modified Organisms) বা জিএম ফুড-সংক্রান্ত এফএওর সব কটি নির্দেশনাই অতি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো কৃষক জিএম ফসল ফলাতে পারবেন না, এমনকি অন্য ফসলের সঙ্গে মেশাতেও পারবেন না। এটা যে জিএম ফুড, সেটা ভোক্তাকে নিশ্চিতভাবে জানাতে হবে ফসলের গায়ে বিশেষ লেভেল লাগিয়ে। FAO-এর ভাষ্যে, ‘GM crops shall be stored separately from other crops...... The producer shall inform clients about the status of the product with respect to GMOs.’ বাংলাদেশের বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে একমাত্র জিএম ফুড হলো বিটি বেগুন। USAID-এর সহযোগিতায় ২০১৪ সালে ২০ জন কৃষকের হাতে বিটি বেগুনের (Bt brinjal) চারা বিতরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জিএম ফুডের যুগে প্রবেশ করে। আমাদের কত জন কৃষক জানেন যে বিটি বেগুনের জিনে কৃত্রিমভাবে যুক্ত করা আছে পোকারোধী Crs1Ac জিন? উক্ত জিন আবার নেওয়া হয়েছে Bacillus thuringiensis নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে। আমাদের কাওরান বাজারে বিটি বেগুনের ছড়াছড়ি, ভোক্তা হিসেবে আমরাও কি তার খবর রাখি! চিংড়িতে জেলি পুশ, ফলে ফর্মালিন, দুধে পানি, মুড়িতে ইউরিয়া, ওজনে কম—এসব করে বাংলাদেশে পার পাওয়া গেলেও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার থাকবে না। তারা পরীক্ষানিরীক্ষা করে ঠিকই বের করে ফেলে জীবাণুর উপস্থিতি। মোদ্দা কথা, নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত কৃষিজাত পণ্য সহজলভ্য করার মাধ্যমে পরিবেশ, অর্থনীতি ও সামাজিক সুরক্ষা সুসংহত করার ক্ষেত্রে উত্তম কৃষিচর্চা একান্ত জরুরি।

বাংলাদেশের কৃষি ক্রমেই খোরপোষ কৃষি (Subsistence Agriculture) থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে পরিণত হচ্ছে। মাত্র ৮৫-৯০ লাখ হেক্টর আবাদি জমির ওপর নির্ভর করছে ১৭ কোটি লোকের খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি। টেকসই কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘উত্তম কৃষিচর্চা নীতিমালা, ২০২০’ অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গবেষণা ও সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহ যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গাবতলীতে স্থাপন করা হচ্ছে Vapour Heat Treatment (VHT) প্লান্ট, যুক্ত করা হচ্ছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সবজি ভ্যান, পিপিপির আওতায় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্মাণ করা হচ্ছে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ফ্যাক্টরি; কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য সরকার থেকে হাওর অঞ্চলে ৭০ ভাগ এবং দেশের অন্য সব অঞ্চলে দেওয়া হচ্ছে ৫০ ভাগ পর্যন্ত ভর্তুকি। উত্পাদন, পরিবহন, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের যথাযথ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে উত্তম কৃষিচর্চা অর্জনের পথে বাংলাদেশ এগোচ্ছে সঠিক পথ ধরে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সব বাধা অতিক্রম করে ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’র বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে ‘স্বপ্নের সোনার বাংলা’ অর্জনের অদম্য অভিযাত্রায়।

লেখক: উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়