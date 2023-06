ব্র্যান্ড প্র্যাকটিশনার্সের মার্কেটিং ডিবেট ফেস্ট ২.০ অনুষ্ঠিত

ব্র্যান্ড প্র্যাকটিশনার্স বাংলাদেশের আয়োজনে শেষ হলো এসএমসি প্লাস ইন্টার-ইউনিভার্সিটি মার্কেটিং ডিবেট ফেস্ট ২.০ পাওয়ার্ড বাই ইস্পাহানি ও ওয়ালটন। প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ডিবেটিং ক্লাব জয়লাভ করেছে এবং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (আইইউ) এর সিকারস টিম রানার্সআপ হয়েছে। শনিবার (১৭ জুন) অনলাইনে জুমের মাধ্যমে এই ফাইনাল হয়।

মার্কেটিং এর নানান বিষয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতাটি রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপূর্ণভাবে আয়োজিত হয়েছে। ৪৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ১১০ টিরও বেশি টিম থেকে ৬৪টি টিম যোগ প্রথমপর্বে সুযোগ পায়। সনাতন পদ্ধতির এই বিতর্কের পাঁচটি রাউন্ড পার করে এই ফাইনাল হয়। গ্র্যান্ড ফিনালের মোশন ছিলো "Marketing should focus on wellbeing rather than profit to ensure sustainability of business/ টেকসই ব্যবসা নিশ্চিত করতে মার্কেটিংকে শুধুমাত্র লাভের পরিবর্তে সামগ্রিক মঙ্গলের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত’। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকার্স বিতার্কিক দল এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সিএমসিডিসি দল এর মোশনের বিরোধিতা করে বিতর্ক লড়েছে।

গ্র্যান্ড ফিনালের গ্র্যান্ড জুরি প্যানেলে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এফএমসিজি বিভাগ) সিইও সৈয়দ আলমগীর এবং আইবিএর মার্কেটিং বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর খালেদ মাহমুদ। বিতর্কটি মডারেট করেন গালিব বিন মোহাম্মদ।

এই বিতর্কের গ্র্যান্ড জুরি এবং গেস্ট অব অনার অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ব্যবসায়কে অবশ্যই মুনাফা অর্জন করতে হবে তবে ওযেল বিইং এর কাজ করেই করতে হবে। তিনি বেটার মার্কেটিং ফর বেটার ওয়ার্ল্ড (BMBW) তত্ত্ব দিয়ে এই মোশনের দুটি বিষয়েই ব্যাখ্যা করেন। তরুণদের বিতর্কের বিষয়বস্তুর ভূয়সী প্রশংসা করে এই আয়োজনের জন্যে আয়োজকদের ধন্যবাদ দেন সৈয়দ আলমগীর। বিজয়ী চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ টিম থেকে আকিব মাহবুদ মাহী, রাফিউল ইসলাম এবং আহমেদ জাইম খাঁন অংশ নেন। গ্র্যান্ড ফিনালের সেরা বিতার্কিক নির্বাচিত হন সিএমসিডিসি (চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ) এর দলনেতা রাফিউল ইসলাম।

এসএমসি এন্টারপ্রাইজের এর জেনারেল ম্যানেজার ও মার্কেটিং ডিভিসন হেড খন্দকার শামীম রহমান বলেন, এসএমসি সবসময়ই দেশ ও দশের জন্য কাজ করেছে।

ব্র্যান্ড প্র্যাকটিশনার্স বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী মির্জা মুহাম্মদ ইলিয়াস জানান, ইন্টার-ইউনিভার্সিটি মার্কেটিং ডিবেট ফেস্ট আয়োজনের উদ্দেশ্য হল তরুণদের মাঝে মার্কেটিং বিষয়ে আগ্রহ এবং মার্কেটিং এর মাধ্যে একটি সুন্দর পৃথিবী বিনির্মান করা।

ইন্টার-ইউনিভার্সিটি মার্কেটিং ডিবেট ফেস্ট আয়োজনের স্ল্যাকস পার্টনার বেকম্যানস, এমএফএস পার্টনার নগদ, ইকমার্স পার্টনার রকমারি এবং নলেজ পার্টনার প্র্যাকটিশনার্স একাডেমি। আয়োজকসূত্রে জানা গেছে, শীঘ্রই তৃতীয়বারের মতো আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং ডিবেট ফেস্ট অনুষ্ঠিত হবে।