নতুন বছর, নতুন কারিকুলামে টেন মিনিট স্কুল ‘অনলাইন ব্যাচ ২০২৪’ এসেছে নতুন রূপে!

এ বছর নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের সঠিক ও সর্বোচ্চ গাইডলাইনের নিশ্চয়তা দিতে বাংলাদেশের দেশের বৃহত্তম অনলাইন এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম টেন মিনিট মিনিট স্কুল বুধবার (৩ জানুয়ারি) উদ্বোধন করেছে ‘অনলাইন ব্যাচ ২০২৪’। নতুন কারিকুলামের আলোকে ‘অনলাইন ব্যাচ ২০২৪’ সংস্করণে পড়াশোনাকে সহজ করে তুলতে ক্লাসে বিভিন্ন টপিক বোঝানোর জন্য গেইম, রিয়্যাল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স ও এক্সপেরিমেন্ট ব্যবহার করা হবে।



টেন মিনিট স্কুলের ‘অনলাইন ব্যাচ’ কোর্সটির যাত্রা শুরু ২০২১ সালে। শুরু থেকেই কোর্সটি ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির পূর্ণ প্রস্ততির জন্য পরিচালনা করা হয়। ২০২১ থেকে এই পর্যন্ত ২৩০০ এর অধিক লাইভ ক্লাস করে দেশজুড়ে প্রায় ২১ হাজার শিক্ষার্থী ঘরে বসে প্রস্তুতি নিয়েছে এই কোর্সের মাধ্যমে। শতাধিক বুয়েট-মেডিকেল-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া, অভিজ্ঞ শিক্ষক ক্লাস নিয়েছেন এখানে। এ বছর টেন মিনিট স্কুল এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে একটি ‘গ্র্যান্ড লঞ্চিং লাইভ’ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আয়মান সাদিক ‘অনলাইন ব্যাচ ২০২৪’ এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এছাড়াও এই লাইভটিতে, হেড ইন্সট্রাক্টর মুনজেরিন শহীদসহ ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কিভাবে ক্লাস হবে, কী সুবিধা থাকবে এবং কিভাবে শিক্ষার্থীরা তা ব্যবহার করবে তার সবটাই হাতেকলমে দেখানো হয়েছে লাইভে। উল্লেখ্য, অনলাইন ব্যাচ ২০২৪ এর লঞ্চিং লাইভটি টেন মিনিট স্কুল এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে যেকোনো সময়েই।



নতুন শিক্ষাক্রমে পরীক্ষা না থাকলেও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন হবে গ্রুপ ওয়ার্ক, প্রেজেন্টেশন আর অনেকগুলো লাইফ স্কিলের উপর ভিত্তি করে। এ কথা মাথায় রেখে এনসিটিবি এর গাইডলাইন অনুসারে লাইভ ক্লাসগুলো এবার ইন্টার‍্যাক্টিভ করে সাজানো হয়েছে অনলাইন ব্যাচে। ক্লাস গুলো হবে টপিক ভিত্তিক। শিক্ষার্থীদের ক্লাস সঠিকভাবে বোঝার সুবিধার্থে প্রতিটি ক্লাসে থাকবেন দুইজন টিচার, একজন পড়াবেন আর অন্যজন শিক্ষার্থীদের যেকোনো প্রশ্নের তাৎক্ষনিক উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন শতভাগ শিখন প্রক্রিয়া। গত বছর ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির নতুন কারিকুলামে সারাদেশ থেকে ১০০০ স্কুলের প্রায় ৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে পড়িয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এবার সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, দেশের সবচেয়ে বড় এবং অভিজ্ঞ টিচার প্যানেল সপ্তাহে ৬দিন ৬টি বিষয়ে (৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণি: গণিত, বিজ্ঞান, বাংলা, ইংরেজি, ডিজিটাল প্রযুক্তি , ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং ১০ম শ্রেণি-পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, সাধারণ গণিত, উচ্চতর গণিত, ইংরেজি) আরো জোর দিয়ে পড়াবেন। ক্লাসের ভেতর থাকবে পোল কুইজ, Fill in the blanks ও Drag and Drop ফিচার, যেগুলো ব্যবহারের ফলে ক্লাস টপিক হয়ে উঠবে সহজবোধ্য। সাথে থাকবে লাইভ ক্লাসে CQ এর উত্তর দেওয়ার জন্য ছবি আপলোড করার সুবিধা! তার মানে ক্লাসে শিক্ষার্থী পড়া বুঝতে ও নিজেকে যাচাই করার জন্য যা কিছু দরকার, তার সবটাই পাবে এক কোর্সেই। শুধু তাই না, প্রতিটি ক্লাসের পর থাকবে ডেইলি প্র্যাকটিস, যা অ্যাপেই ক্লাস শেষ হবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে। ডেইলি প্র্যাকটিসের পাশাপাশি থাকবে উইকলি প্র্যাকটিস যা সারা সপ্তাহের পড়ার ওপর শিক্ষার্থীর দক্ষতা যাচাই করতে ভূমিকা রাখবে অনেক বেশি।



নতুন শিক্ষাক্রমের অ্যাসাইনমেন্ট যেন শিক্ষার্থী সহজভাবে নিজে বুঝে করতে পারে সেজন্য থাকবে বিশেষ গাইডলাইনে; যেখানে একক অ্যাসাইনমেন্টগুলো লাইভ ক্লাসে গেইমের মাধ্যমে সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং দলগত অ্যাসাইনমেন্টের জন্য অ্যাপে থাকবে ডেমো অ্যাসাইনমেন্ট ভিডিও প্লে-লিস্ট।



সন্তানের পড়ালেখার সামগ্রিক আপডেট দিতে, সিলেবাস শেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর যোগ্যতানির্ভর অর্জনগুলো মূল্যায়ন করে, শিক্ষার্থীর প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড এসএমএস করে দেওয়া হবে অভিভাবকের মোবাইলে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টেন মিনিট স্কুল এর প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক বলেন, 'শিক্ষার্থীদের শুধু লেখাপড়া নয় বরং দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলবার লক্ষ্যে ৩৪টি স্কিল সেশন সহ গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি অলিম্পিয়াডের মতো বিভিন্ন আয়োজন থাকবে এই কোর্সে, যা নিশ্চয়ই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ করে তুলতে অগ্রগামী ভূমিকা রাখবে মনে করি।'

নতুন কারিকুলামের মূল লক্ষ্য লেখাপড়া নয় বরং দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়া। সে লক্ষ্যেই শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি ৩৪টি স্কিল সেশন, গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি অলিম্পিয়াডসহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতাও আয়োজন করা হবে ‘অনলাইন ব্যাচ ২০২৪’ সংস্করণে। তাই সবমিলিয়ে, ‘অনলাইন ব্যাচ ২০২৪’ শিক্ষার্থীদের পূর্ণ শিখন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অগ্রগামী ভূমিকা রাখবে বলেই সকলে আশাবাদী।