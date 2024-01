শেকড় থেকে শিখরে যেতে হবে

নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন সরকারের একটি মহতী উদ্যোগ। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলতে পারি, শেকড় ঠিক রেখে, স্বকীয়তা বজায় রেখে শেকড় থেকে শিখরে যেতে হবে এবং কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষকের পাশাপাশি মাধ্যমিক পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সম্পৃক্ত থাকাটাও প্রয়োজন বলে মনে করি

শিক্ষার নতুন কারিকুলাম নিয়ে অভিভাবকেরা উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন আমার মতো সাধারণ শিক্ষক, যারা দীর্ঘদিন শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। জীবন ও সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাওয়া-পাওয়ায় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে। শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে কয়েক ধাপে আমাদের দেশে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা অনুকরণে করা হয়। তবে কখনো কখনো আমার কাছে এটা পরীক্ষামূলক বলে মনে হয়েছে।

এবারের কারিকুলামে শুধু পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন নয়, শিক্ষাকাঠামো থেকে শুরু করে শেখার প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন— সবকিছুর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এত বড় একটা পরিবর্তন সবার কাছে নতুন মনে হবে এটাই স্বাভাবিক। একটু পেছন ফিরে দেখা যাক। একটা সময়ে শিশুর প্রথম পাঠ ছিল বর্ণ পরিচয়, বাক্য পরিচয়, আদর্শ লিপি। প্রতিটি বইতে ছিল বানান শেখার পদ্ধতি। ছিল নীতি-নৈতিকতার কথা, যা শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা সুর করে উচ্চারণ করত। সুর করে নামতা পড়ত। ফলে কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মনের ভেতরে দাগ পড়ত। প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রুতিলিখন এবং পুরোনো পড়া শেখার প্রচলন ছিল। ধাপে ধাপে এলো নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা, সৃজনশীল পদ্ধতি। অনেক প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকেরা কি সৃজনশীল হতে পেরেছেন? নোট বা গাইড বইয়ের ব্যবহার কি বন্ধ হয়েছে? গাইড বই থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সৃজনশীল পদ্ধতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে।

আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা জানি এবং মানি, শিক্ষক হলেন দ্বিতীয় জন্মদাতা। বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে, অর্থাত্ বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার্থীদের জীবন গড়তে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে। কিন্তু কিছুদিন আগে To spare the rod is to spoil the child. অর্থাত্ বেত মারলে শিশু গোল্লায় যায়—এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আইন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেতের ব্যবহার এবং প্রহার বন্ধ করা হয়েছে। যে কারণে শিক্ষকদের প্রতি ভয় কমে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে কমতে শুরু করেছে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান। কমেছে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ। শিক্ষকেরাও নিরুপায়। জীবন গড়তে হলে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই শাসনের প্রয়োজন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত শাসন, অর্থাত্ নির্যাতনের ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। সেটা Exception বা ব্যতিক্রম। আর Exception কখনো Instance বা দৃষ্টান্ত হতে পারে না। আবার অতিরিক্ত সবকিছু সব সময়ই খারাপ বা বিষ। হোক সেটা ক্ষমতা, সম্পদ, ক্ষুধা, অহংকার, ভালোবাসা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অলসতা, ঘৃণা বা ভক্তি যে কোনো কিছু। সব ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাটাই যুক্তিযুক্ত। এই তো সেদিন যখন ছাত্র-ছাত্রীদের থ্রিজি, ফোরজি, ফাইভজির (3G, 4G, 5G) সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তখন ছিল মাতাজি, পিতাজি, গুরুজি, মাস্টারজি। তাদের অনুশাসনেই ফুল নেটওয়ার্ক চলে আসত। কিন্তু এখন তারা না মানে শাসন, না মানে বারণ। এর দায় কার?

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সরকার শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে সরকার আগামী প্রজন্মের আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যত্ গড়তে যখন অনেকটা পথ অগ্রসর হয়েছে, ঠিক তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ২০২০ সালের প্রথম দিকে চীনের উহান শহর থেকে করোনা মহামারি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। রেহাই পায়নি আমাদের দেশও। করোনার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে জনজীবন বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এই সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে শিক্ষার্থীদের। সময়ের ব্যবধানে আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হলেও আমাদের ভবিষ্যত্ প্রজন্মের যে ক্ষতি হয়েছে, তা কত দিনে পূরণ হবে, সেটা এখনো অনিশ্চিত। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারের পাশাপাশি শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা চিন্তা-ভাবনা করছেন।

অতিসম্প্রতি উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার নতুন করে বিশ্বমানের শিক্ষার জন্য উন্নত বিশ্বের অনুকরণে কারিকুলাম প্রণয়ন করেছে। আগেই বলেছি, এবারের কারিকুলাম বড় ধরনের একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া। নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কারিকুলাম প্রণয়ন করলে তবেই ফলপ্রসূ হতো বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি। তাছাড়া নতুন কিছু করতে গিয়ে পুরোনো কারিকুলাম একেবারে বাদ না দিয়ে পরিমার্জন করা যেতে পারে। উন্নত দেশের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত আর আমাদের দেশের ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এক নয়। অন্যদিকে উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের দেশের শিক্ষার হার বেশি নয়, অভিভাবক সচেতনতাও নেই তেমন। দো-আঁশ মাটিতে যে ফসল ভালো হয়, এঁটেল বা বেলে মটিতে তা হয় না।

যে কোনো উন্নয়নের মূল হচ্ছে শিক্ষা। স্কুল একটি ফুলবাগান। শিক্ষার্থী ফুল, শিক্ষক মালি। ফুলবাগানে নানা রকমের ফুলের পরিচর্যা করে সুশোভিত ও সুবাসিত করে তোলাই শিক্ষকের মহান দায়িত্ব। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক প্রয়োজন। দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। নতুন কারিকুলাম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শেখানোর আগে শিক্ষককে পরিপূর্ণভাবে শিখে আত্মস্থ করতে হবে। মাত্র এক বা দুই সপ্তাহ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করলে সে ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে শেখাতে পারবেন না এবং এই ঘাটতি থেকেই যাবে। যতক্ষণ শিক্ষকদের মাইন্ড সেট না হবে, অর্থাত্ আত্মস্থ করতে না পারবেন, ততক্ষণ তারা শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে শেখাতে পারবেন না। ধাপে ধাপে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই শিক্ষকদের মাইন্ড সেট হবে এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদানও আনন্দদায়ক হবে।

নতুন কারিকুলাম শহর ও গ্রামে সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জনবল কম রয়েছে এবং ভৌত অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে সেখানে এই কারিকুলাম বাস্তবায়ন দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া শিক্ষককে যদি একই সঙ্গে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও দাপ্তরিক কাজের দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেক্ষেত্রে কারিকুলাম প্রণয়নের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হবে। সমাজজীবন তথা জাতীয় জীবনে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা দরকার, দক্ষ ও ভালো শিক্ষক দরকার। তা না হলে কোনো পদ্ধতিই কার্যকর হবে না। শিক্ষক তার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দিয়ে জাতিকে আলোকিত করতে পারেন। আবহমান বিশ্ববাসীর শিক্ষক সক্রেটিসের জীবন থেকে এর যথার্থ প্রমাণ মেলে। নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন সরকারের একটি মহতী উদ্যোগ। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলতে পারি যে, শেকড় ঠিক রেখে, স্বকীয়তা বজায় রেখে শেকড় থেকে শিখরে যেতে হবে এবং কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষকের পাশাপাশি মাধ্যমিক পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ বিষয়ে শিক্ষকের সম্পৃক্ত থাকাটাও প্রয়োজন বলে মনে করি।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক