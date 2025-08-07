ঘানায় একটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী এডওয়ার্ড ওমানে বোয়ামাহ এবং পরিবেশমন্ত্রী ইবরাহিম মুরতালা মুহাম্মেদসহ আটজন নিহত হয়েছেন। বুধবার (৬ আগস্ট) স্থানীয় সময় সকালে রাজধানী আক্রা থেকে উড্ডয়নের পর দক্ষিণাঞ্চলের ঘন বনাঞ্চলে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয় বলে দেশটির প্রেসিডেন্ট কার্যালয় জানিয়েছে।
আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন- প্রতিরক্ষামন্ত্রী এডওয়ার্ড ওমানে বোআমাহ, পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইব্রাহিম মুরতালা মুহাম্মদ, জাতীয় নিরাপত্তার উপ-সমন্বয়কারী ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী আলহাজি মুনিরু মুহাম্মদ এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক কংগ্রেস (এনডিসি) দলের ভাইস চেয়ারম্যান স্যামুয়েল সারপং।
এদিকে ঘানার সেনাবাহিনী জানিয়েছে, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের আশান্তি অঞ্চলের গভীর বনভূমিতে সামরিক বাহিনীর জেড-৯ মডেলের হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল জয় নিউজ মোবাইল ফোনে ধারণ করা একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যাতে দেখা যায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে ধোঁয়া উঠছে ধ্বংসাবশেষ থেকে।
দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, বুধবার সকালে হেলিকপ্টারটি আক্রা থেকে ওবুয়াসি শহরে একটি অবৈধ খনি বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশ নিতে যাচ্ছিল। সকাল ৯টার কিছু পর উড্ডয়নের পর হেলিকপ্টারটি রাডার থেকে হারিয়ে যায় এবং পরে বনাঞ্চলে বিধ্বস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।
জানা যায়, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে ইতোমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে সেনাবাহিনী। রাষ্ট্রপতি জন মাহামা এ ঘটনায় তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন। বৃহস্পতিবার থেকে সব সরকারি ভবনে পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং চলতি সপ্তাহের সব সরকারি কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।
এ বিষয়ে প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফ জুলিয়াস ডেবরাহ এক বিবৃতিতে বলেন, জাতির সেবায় জীবন উৎসর্গকারী আমাদের সহকর্মী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের পরিবারের প্রতি আমরা গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি ।একইসঙ্গে এ ঘটনার পর ইকোওয়াস ও আফ্রিকান ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও শোক জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, নিহত প্রতিরক্ষামন্ত্রী এডওয়ার্ড ওমানে বোআমাহ পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জন মাহামার সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেন তিনি। এর আগে তিনি যোগাযোগ ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পালন করেন। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিম আফ্রিকায় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হুমকি মোকাবিলায় ঘানার নিরাপত্তা শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন তিনি।
এছাড়াও, পরিবেশমন্ত্রী ইব্রাহিম মুরতালা মুহাম্মদ ছিলেন দেশের অবৈধ স্বর্ণ খনন (গালামসে) রোধে চলমান অভিযানের প্রধান মুখ। পরিবেশ ধ্বংসকারী এই খনন কার্যক্রম নিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখছিলেন। সম্প্রতি নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত আফ্রিকান পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী সম্মেলনের সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। পাশাপাশি জেনেভায় জাতিসংঘ আয়োজিত প্লাস্টিক দূষণবিরোধী আন্তর্জাতিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তার। জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ইনগার অ্যান্ডারসন তাকে একজন ‘অঙ্গীকারবদ্ধ পরিবেশবাদী’ এবং ‘আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত নেতা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।