সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বঙ্গপোসাগরে ট্রলারডুবি: কুয়াকাটা সৈকতে ভেসে এলো আরও এক মরদেহ

আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৬
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

মাছ ধরার ট্রলারডুবির ১৩ দিনের মাথায় কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে আরও একটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রলারডুবির ঘটনায় এ নিয়ে মোট তিন জেলে মরদেহ উদ্ধার হলো।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টায় ট্যুরিজম পার্ক সংলগ্ন সৈকতে ওই ট্রলারটি ভেসে আসে। ট্রলারের মধ্যে ভেসে আসা ওই জেলের নাম ইদ্রিস হাওলাদার (৫০)। তার পরিচয় শনাক্ত করেছে জামাতা সাগর ইসলাম।

কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মনিরুজ্জামান বলেন, মরদেহসহ ট্রলারটি উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহের পরিচয় নিশ্চিত করেছে ওই জেলের জামাতা সাগর ইসলাম মরদেহের পরিচয় নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে ২৫ জুলাই  সকাল ১০টার দিকে বঙ্গোপসাগরের শেষ বয়ার ৭৫ কিলোমিটার গভীরে ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় সমুদ্রে চার দিন ভেসে থাকার পর ২৯ জুলাই ৯ জেলেকে উদ্ধার করেছে অপর দুটি মাছধরা ট্রলার। এ ঘটনায় ৬ জন নিখোঁজ ছিলেন। এরপর ১ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টায় সৈকতের মিরা পয়েন্ট এবং গঙ্গামতি পয়েন্ট থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।

দুর্ঘটনা কবলিত উদ্ধার জেলেরা জানান,২৫  সকালে আবদুর রশিদ মাঝি ১৫ জেলেসহ মহিপুর থেকে ওই ট্রলারটি নিয়ে গভীর সাগরে যায়। শুক্রবার সকালে শেষ বয়ার ৭৫ কিলোমিটার গভীরে গিয়ে জাল ফেলার পর হঠাৎ একটি ঝড় ও উত্তাল ঢেউয়ের তাণ্ডবে তাদের ট্রলারটি দুমড়ে মুচড়ে  ডুবে যায়। এসময় তাদের কাছ থেকে একজন স্রোতে ভেসে যায়। তারা ১৪ জন বাঁশ ও ফ্লুটের সাহায্যে ভাসতে শুরু করলে দুই দুফায় আরও ৫ জন স্রোতে ভেসে হারিয়ে যায়।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মরদেহ উদ্ধার নৌকাডুবি সমুদ্র পটুয়াখালী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্ত্রীকে হত্যার পর কাঁদছিল ৪ মাসের শিশুটি, ঘর পুড়িয়ে দিলো গ্রামবাসী

হাসপাতালের বেড থেকে উধাও রোগী, দুদিন পর অ্যাম্বুলেন্সের গ্যারেজে মিললো মরদেহ

জয়পুরহাটে কলাবাগান থেকে উদ্ধার আগুনে পোড়া মরদেহের পরিচয় মিলেছে

‘স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার’ স্ট্যাটাস, ফিরেই প্রবাসীর কাঁধে স্ত্রী-সন্তানের লাশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ধলাই নদীতে নৌকাডুবি, দুই শ্রমিক নিখোঁজ

মৌসুমেও তেঁতুলিয়া নদীতে দেখা নেই বড় ইলিশের

চট্টগ্রামে গেস্ট হাউজ থেকে সাবেক সেনাপ্রধানের মরদেহ উদ্ধার

আড়াইহাজারে কিশোরের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng