মাছ ধরার ট্রলারডুবির ১৩ দিনের মাথায় কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে আরও একটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রলারডুবির ঘটনায় এ নিয়ে মোট তিন জেলে মরদেহ উদ্ধার হলো।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টায় ট্যুরিজম পার্ক সংলগ্ন সৈকতে ওই ট্রলারটি ভেসে আসে। ট্রলারের মধ্যে ভেসে আসা ওই জেলের নাম ইদ্রিস হাওলাদার (৫০)। তার পরিচয় শনাক্ত করেছে জামাতা সাগর ইসলাম।
কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মনিরুজ্জামান বলেন, মরদেহসহ ট্রলারটি উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহের পরিচয় নিশ্চিত করেছে ওই জেলের জামাতা সাগর ইসলাম মরদেহের পরিচয় নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে ২৫ জুলাই সকাল ১০টার দিকে বঙ্গোপসাগরের শেষ বয়ার ৭৫ কিলোমিটার গভীরে ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় সমুদ্রে চার দিন ভেসে থাকার পর ২৯ জুলাই ৯ জেলেকে উদ্ধার করেছে অপর দুটি মাছধরা ট্রলার। এ ঘটনায় ৬ জন নিখোঁজ ছিলেন। এরপর ১ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টায় সৈকতের মিরা পয়েন্ট এবং গঙ্গামতি পয়েন্ট থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।
দুর্ঘটনা কবলিত উদ্ধার জেলেরা জানান,২৫ সকালে আবদুর রশিদ মাঝি ১৫ জেলেসহ মহিপুর থেকে ওই ট্রলারটি নিয়ে গভীর সাগরে যায়। শুক্রবার সকালে শেষ বয়ার ৭৫ কিলোমিটার গভীরে গিয়ে জাল ফেলার পর হঠাৎ একটি ঝড় ও উত্তাল ঢেউয়ের তাণ্ডবে তাদের ট্রলারটি দুমড়ে মুচড়ে ডুবে যায়। এসময় তাদের কাছ থেকে একজন স্রোতে ভেসে যায়। তারা ১৪ জন বাঁশ ও ফ্লুটের সাহায্যে ভাসতে শুরু করলে দুই দুফায় আরও ৫ জন স্রোতে ভেসে হারিয়ে যায়।